波波黃婧靈冬菇亭歎巨型拉絲豬扒勁滿足 大讚黑椒牛舌無得頂

由一班靚仔靚女主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚米芝蓮星級大廚陳佑良帶黃婧靈（波波）到石峽尾南山邨搵食，當大家都以為該處只有平民消夜之時，其實日間的南山邨同樣精彩，提供不同種類美食，連大廚都忍不住幫襯。陳師傅今次推介的餐廳，位於南山邨大牌坊左手邊的冬菇亭，出品的食物不單是街坊至愛，更吸引不少人慕名而來。陳師傅表示這間排檔餐廳的生炸雞髀，堪稱天花板級數，最高紀錄試過日賣200隻，他說︰「好食嘅炸髀要做到外脆，而內有肉汁滴出嚟。呢間餐廳寧願要啲客等，都要每一隻都係即叫即生炸，唔會做定。」而炸雞髀配樽仔奶茶的組合更加完美，波波一啖奶茶、一啖雞髀，大讚無介紹錯。

波波讚流心芝士吉列豬扒勁拉絲

陳師傅同時推介同場的流心芝士吉列豬扒，切開鬆脆的表面後，內裏溢出一條條芝士拉絲，店主透露用了兩款芝士來增加口感。最吸引波波的是黑椒香煎厚切牛舌，她大讚做到外面有咬口而內裏軟熟。陳師傅表示這款食物的秘密在於店主自製的醬汁，是整道菜的靈魂。

廖慧儀又一村品嚐失傳手工菜

此外，蔡景行（行仔）同廖慧儀（Jessica）來到又一邨，品嚐幾款幾近失傳的廣東手工菜。Jessica話這間菜館的大廚曾任職米芝蓮餐廳，所以出品有保證，而菜館還有另一賣點，她說︰「其他茶樓你唔會見到嘅咖啡，呢度有得飲。中式嘅裝修配西式杯，而飲嘅咖啡係用8個鐘滴漏出嚟。」二人「上電」後便開動試菜，先上桌的是古祖味十足的古井當歸燒鵝，Jessica指這味菜為即叫即燒，舔的汁加入了當歸等中藥材，降低油膩感。接下來是幾近失傳的金錢雞，食材為雞肝搭上冰肉及瘦肉，三層口感餘韻悠長。最後一尾荔茸香酥鴨工序繁多，廚師先為鴨起骨，加上人手搓成的芋泥後酥炸，吃時沾上專配的鮮菇汁，令這道菜更臻完美。

