MIRROR四子亮相澳門「2026WIEA微博國際娛樂盛典」 勇奪「年度矚目團體」合唱《Sheesh》掀高潮

「2026WIEA微博國際娛樂盛典」於4月25日至26日假澳門最大的室內場館—銀河綜藝館隆重舉行。兩晚的盛典雲集來自中國內地、香港、韓國及泰國等地共十八組超人氣藝人，透過星級陣容、精彩表演與多元舞台互動，為觀眾帶來一場融匯娛樂魅力與潮流話題的年度盛會。

MIRROR四子望未來全員到齊參與

是次盛典匯聚多組備受矚目的演出單位，多位實力藝人同台演出，星光熠熠。香港超人氣組合 MIRROR 四位成員陳卓賢、盧瀚霆、呂爵安、姜濤於第二天登場，並榮獲「年度矚目團體」。姜濤表示，去年只有自己一人出席，今年很開心能與隊友一同現身，希望未來可以全員到齊參與。Anson Lo帶來《Charisma》及《Heartbreaker》medley，Ian獻唱《樹會流眼淚》，Edan演繹《E先生連環不幸事件》，姜濤則唱出《LAVA》。四子各自完成獨唱後，最終合體演繹《Sheesh》，將現場氣氛推至高峰。

RIIZE、Jay Park、Apink有份演出

其他演出藝人包括韓國人氣男團RIIZE、唱作人Jay Park（朴宰范）、BAEKHYUN、Red Velvet 成員 IRENE、82MAJOR、Apink、STAYC、Hearts2Hearts、新人男子組合 LNGSHOT；泰國方面則有 BILLKIN、PP KRIT、Zee（李海海）、NuNew（林景雲）、Thomas（莊星凱）及 Kong（朱俊榮）；中國內地藝人有DOMMIU 李由音及展軒。「2026 WIEA微博國際娛樂盛典」由中國最具影響力的社交媒體平台微博主辦。作為國內外藝人與粉絲建立深度情感連接的重要平台，讓全球娛樂無界。