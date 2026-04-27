曹永廉18歲大仔驚喜現身彈結他 蕭正楠羨慕想帶蕭哈哈睇騷 「獨霸」兒子支持黃翠如復工

由蕭正楠和曹永廉等主持的TVB節目《夫妻肺片》晚上（26日）於電視城錄影，蕭正楠表示是來學習，因自己也是新手爸爸，指曹永廉大仔18歲，細女15歲，是最能分享育兒心得人。

曹永廉將「知心」唱「癡線」

二人早前與馬國明齊齊在內地做騷，曹永廉兒子驚喜現身台上彈結他，一點也不怯場，令他這位uncle非常羨慕，笑謂等囝囝再大少少就帶他去看自己的騷，「他現在睇我在屋企唱歌會拍手，要帶他來現場睇騷，加深他的印象。」不過曹永廉否認要培育兒子入行，指兒子今年入讀大學，雖然有夾band，但無對他講過對這行有興趣。講到他們近日在內地開騷，曹永廉獻唱《聽說愛情回來過》時，將歌詞中「知心的你曾找過我」的「知心」唱成「癡線」惹網民熱議，不少網民都讚他非常可愛，曹永廉說：「這首歌有兩個版本，本來是練了另一個，但開騷前兩日覺得不如唱另一個，點知就出問題，我自己很不開心，雖然大家無怪我，但我覺得自己不夠專業，之後會練好些。」不過蕭正楠即笑說：「你咁認真就唔係度啦，觀眾就是鍾意你呢樣，你要keep住，繼續唱癡線。」他們都說接下來仍會到內地開騷，希望這個三人組合長做長有。

曹永廉叫蕭正楠去酒店住一個月

另外，黃翠如最近到外地拍節目，蕭正楠指她還有約兩星期回來，笑指這段時間「獨霸」兒子，因時常陪兒子，指他近來很依賴自己，問到可需為黃翠如做心理準備，以防她離開太耐，令兒子對媽媽感到陌生？他說：「我好公平，囝囝叫我爸爸時，我都會叫他先叫媽媽，而且翠如回來後多陪兒子幾日就會找回感覺，不擔心他會對媽媽感陌生。我很支持她工作，始終她由懷孕到BB出世都無了很多自己的時間，現在又可以做她喜歡的事很好。」曹永廉就提議他等黃翠如回來後，自行到酒店住一個月，蕭正楠笑著反駁：「隔離咩！」場面好笑。