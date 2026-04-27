Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雨僑爆老公羅力威係「豬隊友」 靠降噪耳機撐住換片餵奶 陳展鵬獲提議用「煎pan」打匹克球

影視圈
更新時間：11:15 2026-04-27 HKT
發佈時間：11:15 2026-04-27 HKT

陳展鵬和雨僑等晚上（26日）錄影TVB節目《夫妻肺片》，分享育兒心得，雨僑直指老公羅力威在照顧小朋友方面是豬隊友，讚他做男朋友和老公都很好，但做爸爸仍需學習，「小朋友出世後，他搞唔掂BB，不過他很努力去學，我們和家人住得遠，所以好靠我們自己照顧，BB出世前都有上堂學換片餵奶等。」她指老公對聲音很敏感，聽到太嘈的聲音會感覺耳膜撕裂，自覺要好好保護耳朵，所以仔女一嘈就會戴降噪耳機，最初遇到囡囡喊時更會離開屋企，等小朋友喊完再回家，現在已有進步，即使小朋友哭鬧時仍會戴耳機，勉強地幫忙餵奶換片等，指大女現在5歲，細仔3歲，姊弟吵鬧時也會戴上耳機，問到老公可有因孩子哭鬧發過脾氣？雨僑笑說：「好少，但他是一個嚴謹的爸爸，有很高要求。」

陳展鵬、雨僑發現BB睡覺會「變大頭」

陳展鵬讚用耳機是好方法，雖然女兒現在已大，但如有第二個孩子可嘗試這個方法，稱女兒剛出世時，夫妻二人都雞手鴨腳，怕換片時會表情猙獰，BB看到會害怕，他們都會笑住去換，又回憶了一件很神奇的事，「有段時間我會望住個女瞓覺，會見到她個頭變大，真的很神奇。」雨僑聞言即表示認同，因她都見過孩子的頭變大，笑指見到BB個頭變大正是代表他在熟睡。另外，陳展鵬近日在社交平台分享打匹克球的片段，由於他的暱稱是「煎pan」，有網民提議他可嘗試用「煎pan」打波，令不少網民都讚好，陳展鵬笑謂無留意這個留言，但認為是好提議，或可在一些慈善活動嘗試，又說已玩了匹克球一段時間，指打了乒乓波多年，想發展其他興趣，而且太太單文柔和女兒都可一起打，是很好的親子活動。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
16小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
15小時前
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
影視圈
14小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
13小時前
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
01:18
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
突發
11小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
16小時前
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
21小時前
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
商業創科
2026-04-26 10:45 HKT
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
2小時前
中年好聲音4｜MVP蔡宓婕晉級不得民心？ 可嵐復古變劉嘉玲＋邵美琪 莫家淦被嘲似侍應
中年好聲音4｜MVP蔡宓婕晉級不得民心？  可嵐復古變劉嘉玲＋邵美琪  莫家淦被嘲似侍應
影視圈
13小時前