雨僑爆老公羅力威係「豬隊友」 靠降噪耳機撐住換片餵奶 陳展鵬獲提議用「煎pan」打匹克球

陳展鵬和雨僑等晚上（26日）錄影TVB節目《夫妻肺片》，分享育兒心得，雨僑直指老公羅力威在照顧小朋友方面是豬隊友，讚他做男朋友和老公都很好，但做爸爸仍需學習，「小朋友出世後，他搞唔掂BB，不過他很努力去學，我們和家人住得遠，所以好靠我們自己照顧，BB出世前都有上堂學換片餵奶等。」她指老公對聲音很敏感，聽到太嘈的聲音會感覺耳膜撕裂，自覺要好好保護耳朵，所以仔女一嘈就會戴降噪耳機，最初遇到囡囡喊時更會離開屋企，等小朋友喊完再回家，現在已有進步，即使小朋友哭鬧時仍會戴耳機，勉強地幫忙餵奶換片等，指大女現在5歲，細仔3歲，姊弟吵鬧時也會戴上耳機，問到老公可有因孩子哭鬧發過脾氣？雨僑笑說：「好少，但他是一個嚴謹的爸爸，有很高要求。」

陳展鵬、雨僑發現BB睡覺會「變大頭」

陳展鵬讚用耳機是好方法，雖然女兒現在已大，但如有第二個孩子可嘗試這個方法，稱女兒剛出世時，夫妻二人都雞手鴨腳，怕換片時會表情猙獰，BB看到會害怕，他們都會笑住去換，又回憶了一件很神奇的事，「有段時間我會望住個女瞓覺，會見到她個頭變大，真的很神奇。」雨僑聞言即表示認同，因她都見過孩子的頭變大，笑指見到BB個頭變大正是代表他在熟睡。另外，陳展鵬近日在社交平台分享打匹克球的片段，由於他的暱稱是「煎pan」，有網民提議他可嘗試用「煎pan」打波，令不少網民都讚好，陳展鵬笑謂無留意這個留言，但認為是好提議，或可在一些慈善活動嘗試，又說已玩了匹克球一段時間，指打了乒乓波多年，想發展其他興趣，而且太太單文柔和女兒都可一起打，是很好的親子活動。