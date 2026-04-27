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李啟言父親離世丨長兄繼承父遺志續發阿Mo最新進展代禱信 李盛林牧師妻感恩丈夫釋去地上的勞苦

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-27 HKT

舞蹈員李啟言（阿Mo）於2022年在MIRROR演唱會上，因墮屏意外受傷，其父李盛林牧師三年多以來每星期發出代禱信，透露兒子阿Mo最新進展。Mo爸李盛林牧師於4月25日離世，其大仔李啟言兄長昨晚（26日）透過父親的社交平台發出第181封代禱信，將繼承父親遺志，繼續向外界更新阿Mo的康復進展。

阿Mo母親：他已被主接去了，太突然了

李盛林牧師長子代筆的「留下典範 永遠懷念」代禱信，信中引述《提摩太後書》經文「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經持守了」，總結父親的一生。信中寫道：「我們要跟這位好丈夫好爸爸好好盟友說天家再見」，並引述李母的話：「他已被主接去了，太突然了。然而，感恩他釋去了地上的勞苦。」

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信中亦附上一張Mo爸李盛林牧師生前與《詩篇23篇》經文字畫的合照，這段經文是自阿Mo受傷以來，李盛林牧師每天為兒子禱告時所頌讀的，父愛深沉，令人動容。李啟言的哥哥表示未來會承擔起父親的責任，將邀請作家羅乃萱師母協助修飾文筆，維持每兩周一次的代禱信發布，向關心阿Mo的公眾匯報其最新情況。

阿Mo將展開左手駕駛訓練

代禱信中透露阿Mo最新的康復進度，指他已大致完成用右手操控電動輪椅的目標，現在能運用肩膊和胸背肌肉，將手托在控制器上作小幅度的前後左右移動。接下來，治療團隊將為他展開左手駕駛訓練，並挑戰更高難度的右手手臂抬起動作。信中強調：「Mo和治療師都認為目前進展良好」，並懇請外界繼續為阿Mo禱告，願他能堅韌不屈地迎接每天的復健挑戰。

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