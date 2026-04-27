草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫

草蜢7場紅館《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》昨晚（26日）開鑼，蔡一傑（傑仔）演唱完一曲《失樂園》後，首度向全場觀眾剖白與腦癌搏鬥的生死過程，蔡一傑憶述生病前有一天去做義工，當時覺得不適有點頭暈，晚上回到家致電給醫生朋友，對方建議馬上到醫院檢查，蔡一傑到醫院檢查等待個多小時後出報告，醫生很慌張地走到他面前，蔡一傑見到醫生的模樣心知不妙：「醫生說『蔡先生冷靜點，你腦內有一個7cm的惡性腫瘤』。」

蔡一傑堅持畫靚圖畫紙才離開世界

蔡一傑形容是人生很大的打擊：「但我沒有亂，一星期決定做手術，以為做完手術很好，翌日主診醫生來到病房相約我的家人一起，對我說『蔡先生你的癌症擴散了』，這是我第二個打擊，我亦沒有放棄繼續醫治，尋求很多方法。」雖然經歷兩度重撃，蔡一傑卻未有放棄，更呼籲同路人，或遇到不開心不順意的人：「來到人生走一回，人生匆匆很快過，我要分享既然來到，怎樣也要玩得痛快，畫靚這張圖畫紙才離開這世界。」這番話獲全場鼓勵掌聲。蔡一傑之後表示有人曾說過及時行樂，但以前完全不知道怎樣可以及時行樂，現在他懂了、明白了，更將首創作的歌曲《及時行樂》送給大家，蔡一傑唱到一半時難忍感觸，眼濕濕地繼續唱下去。

蔡一傑來回地獄又折返人間

蔡一傑完場後受訪，解釋接受開腦手術需要時間康復，所以去年的演唱會暫時擱置：「我不知道來回地獄又折返人間，不知自己是否仍在世，（聽到癌症擴散時是否很驚？）正常人有正常反應，（擴散程度？）現在情況是好的，我仍存在，放心！我用自己意志力及平常心克服，病好似感冒或發燒都要看醫生，用一個正常態度面對。」蔡一傑表示一直接受治療中，一路好好。

蔡一傑體重曾由72KG跌至63KG

問到是否要做化療？蔡一傑坦言很多東西都做了，但詳情不便說，總之一直聽醫生講要做很多檢查，進展很好：「在我病時，體重從72公斤跌到63公斤，我很難操練及食多些做到現在這個狀態，所以有背心着！算是沒有白費努力，因為要向歌迷交代，我講過一定要好好返回舞台與大家開派對，我今天兌現了承諾。」蔡一傑強調完騷也不覺得攰，因為接受的是高強度操練。至於醫生是否批准？蔡一傑笑說：「我的醫生也在場。」蘇志威即為他澄清，醫生是來捧場，不是來做準備。

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草蜢獻唱《愛將》悼念恩師

蔡一智亦感激已故師傅梅艷芳，他感性道：「有人問為何不去新場館（指啟德），因為40年前有一個人帶我們來到紅館開四面台演唱會，走了世界一個大圈仍不斷堅持到今天，是想證明給當初帶我們來這個人，說給她知道，她是眼光獨到，大家應該知道是那個人。無錯這是我們三個的師傅梅艷芳，我們三個很想將這個演唱會獻給她，多謝阿梅（梅艷芳），我經常諗，如果她仍在這個世界，這個世界究竟會是怎樣呢！」語畢，草蜢三子唱出一曲《愛將》，更異口同聲表示很掛住梅艷芳。

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草蜢來世繼續做兄弟

蔡一傑表示若梅艷芳見到草蜢演唱會，相信最開心的一定是她。蔡一智估不到三個「屋邨仔」用組合堅持了40年，要多謝身邊這位同學蘇志威及弟弟蔡一傑。蘇志威說：「我們三個經常吵吵鬧鬧，但又沒有分開，發覺我們三個合作就是一體，所以不可分開。」蘇志威即時哽咽。蔡一傑亦稱：「很多人說親兄弟也會反目成仇，當然一個是我親哥哥有血緣關係，另一個沒有血緣關係朋友，但由出生到現在60年，大家一起捱過走到今時今日，不知上一世我們發生過甚麼事，但今世我們仍在做自己喜歡做的事，未來的事！」蔡一傑哽咽講不下去，現場掌聲雷動鼓勵下，蔡一傑續道：「未來的是怎樣也好，我們三個那個走先，我們來世一定要繼續做兄弟。」草蜢唱出一曲《心中的歌》期間，不時用手抹淚水，唱畢之後三人擁在一起，場面感人。

陳奕迅自爆暗戀劉小慧

頭場草蜢邀請了陳奕迅（Eason）擔任演出嘉賓，蔡一傑認識陳奕迅已久，但從來沒有一起同台合唱過，這是第一次，所以很多謝他。陳奕迅對草蜢說：「平時亂講說話但我有正經一面，衷心地感到很開心有機會與草蜢同台，我真的是你們的粉絲，如果不是這樣出場便會帶同唱片上台，自己是買唱片支持你們。」蔡一智問陳奕迅草蜢三個之中最憎那一個人？陳奕迅竟爆說：「不要說憎，只是不太高興吧！」蘇志威追問：「傳聞你對我有偏見？」陳奕迅搞笑說：「三個之中比較，因為蔡一智是我的監製，傑仔一身肌肉，我就是不鍾意『瘦猛猛』那個（蘇志威），因為搶走了我的劉小慧。」陳奕迅更對蘇志威說：「我不妥你一排，你感覺不到嗎？我在電視台化妝間跟其他兩個打招呼，完全沒有望你，是避開的。」蘇志威說：「我知道你睡房有她的海報！」最後草蜢送上匹克球拍給陳奕迅作為禮物，並跳唱《第五個現代化》及《一秒轉機》。

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蔡一傑兩度險仆倒台上

完場後草蜢受訪，蔡一智感恩表示因為難得可以開40周年演唱會，對上一次是2022年時，當時因疫情有少少阻滯，不知開還是不開騷，之後原定是上年開40周年騷，但又遇上少少難關，蔡一傑要做手術，但好彩要多謝上天。狀態大勇的蔡一傑被問到是否5年內癌症不再復發，便代表完全康復？蔡一傑有信心承大家貴言：「所以我剛於演唱會上講，做人應該及時行樂，不要畏懼，正面面對。」蔡一傑知道有些朋友會抑鬱又會驚，但不用害怕：「我希望講出自己心路歷程，同路人不要擔心、樂觀、開心些，快樂的因子便會生產好細胞，便可以打死癌細胞。」蔡一智覺得人生無常，所以最緊要每天過得豐盛。談及蔡一傑兩度險仆倒台上，他解釋因台上的紙碎及皮鞋鞋底較滑關係，才會出現這情況。

蘇志威爆陳奕迅睡房有劉小慧海報

談到嘉賓陳奕迅自爆曾暗戀劉小慧，指遭蘇志威奪愛，蘇志威笑言：「太太都在演唱會控制台。」蘇志威更直言一早知陳奕迅嬲自己，更爆出聽聞陳奕迅睡房有蘇志威老婆劉小慧的海報。對於在騷上鮮有落淚？ 蘇志威聲稱是真情流露講出心底話，草蜢只要有一個人不努力便不會這麼靚，所以要多謝大家過去到這階段時間，演唱會上已見證草蜢三位成員全部狀態很好。

草蜢堅守40年沒丟師父架

蔡一智最後強調演唱會除紀念40周年，還要要獻給師傅梅艷芳：「沒有她便沒有草蜢，我們堅持了40年緊守崗位，她應該很放心，希望沒有丟師傅架，草蜢暫時是香港最長壽的組合。」蔡一傑為自己是草蜢成員而感驕傲，蔡一智以「擺喜酒」來形容開騷的感覺，蘇志威卻爆料：「講秘密大家知，草蜢開騷很少不鬧交，這次大家很開心去綵排練歌、練舞。」蔡一傑透露演唱會有不少「盲盒」安排：「今晚便有草蜢式情歌，我們每晚不同嘉賓，因為草蜢40周年，我們的朋友都很有份量。」