狄龍稱有合適電影想再拍戲 林家棟爆謝賢已戒雪茄身體好 《流星語》「囝囝」難忘張國榮唱住歌𠱁瞓覺

林家棟、狄龍及張之亮導演等今日（26日）到文化中心出席「修復瑰寶 - 《流星語》」活動，當年演張國榮「兒子」的葉靖嵐也有現身。狄龍一見林家棟雞啄唔斷，叮囑他要好好照顧身體，問到近年養尊處優的狄龍現在是否專注在湊孫方面？他坦言現在是「微退（休）」，但若時間啱、戲又合適也會想再拍戲，因為退得太久就會生疏：「生疏對作品好似唔負責任咁，唔係幾好，要保持住熱度！」對於今次將《流星語》修復，狄龍坦言要感謝一班推手：「我哋呢部戲冇爆炸，冇槍戰，溫情為主，幾好嘅，同埋對哥哥（張國榮）都係一個懷念。」多年來狄龍跟哥哥曾合作過不少經典電影，問到還有哪一部想再修復，他表示隨緣，但在旁的林家棟即指是「我冇做大佬好耐」的《英雄本色》，狄龍聽後即笑住點頭贊成。

林家棟難忘被叫「棟Dee」

對於與狄龍的回憶，林家棟表示1993年還在電視台工作的時候，龍哥在隔籬廠練包青天，自己當時跟着萬梓良，因為龍哥與萬梓良當時是同事，所以有很多話題，自己就像細路般在旁邊聽，也學識很多：「頭先佢嗌『棟Dee』，個名就係咁嚟，嗰時成日碰面，所以印象好深。」不過他謂兩人在《流》中沒有很多對手戲，希望將來能有機會合作。狄龍指林家棟離開無線後拍電影闖了新出路，又做軍人又做黑社會好搏，也大讚他在《手捲煙》中的演出有深度及多變化，加上他也做製作人，幫自己開拓很多路向。

哥哥曾做林家棟司機？

林家棟在《流》中飾演哥哥張國榮的同事，他指兩人當年也有很多對手戲，戲中兩人在沙灘訴心聲，算是男人的浪漫，而私下兩人也成為朋友，當時自己住清水灣，哥哥也經常載他回家，因兩人也會去一位前輩家中打麻雀，笑指哥哥做他司機，「嗰時我冇車，我停牌，佢就話「我車埋你」，點知嗰個係兩人座位，我問三個人點坐，佢話你迫小小坐Dog sit，佢真係揸架波子車我返屋企，我呢啲後輩能夠同巨星有機會合作已經好好，係好難得機會，仲要鏡頭以外有咁多交流，是很好的回憶。」而狄龍亦讚林家棟很關心前輩，問林家棟最近是否有探四哥謝賢？他指有，對方身體很好，更戒了雪茄，好健康。

葉靖嵐與張國榮合作感神奇

葉靖嵐受訪時表示演這齣戲是27年前，自己與哥哥張國榮有幾幕演出比較深刻，到現在還記得，當中包括是與哥哥一齊瞓在牀上互相摸耳仔，以及哥哥餵自己食罐頭魚，唱住歌𠱁他瞓覺的一幕。提到現在再看與哥哥的合作，問到是否會有感觸？葉靖嵐說：「喊又唔會，好大感覺，好似有小小發緊夢咁，呢啲機會係好神奇，最神奇係27年後見到大家，多得張之亮導演同當年嘅阿榮（哥哥戲中的角色）！」他指拍完《流星語》後也跟哥哥和梅艷芳一起拍電影《煙飛煙滅》，自己當時亦是做哥哥的兒子，問到之後為何不再拍戲？他笑言當時年紀太細，不是自己能夠決定，是爸爸媽媽處理，長大後雖然沒有特別抗拒拍戲，但沒有很大的契機，現在自己在香港做醫療行業的工作。