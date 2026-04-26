AK搭上黑幫大嫂 未曾為愛冒險 Rosa演感情戲怕「收刀片」 攜手舞台劇《The Magic Hour魔幻時刻》∣名人雜誌

舞台劇《The Magic Hour魔幻時刻》將於6月登場，暫定20場，改編自日本名導三谷幸喜執導電影《黑幫有個荷里活》，背景改設於油麻地果欄，陣容包括MIRROR成員江𤒹生（AK）、謝君豪、韋羅莎（Rosa）、葛民輝、魯文傑及蔡曉童（童童），眾人未排戲先興奮。AK自爆未試過為愛情冒險；而Rosa與粉絲眾多的AK首度發展感情線，笑言深怕「收刀片」；葛民輝則無懼體力問題，笑指：「冇問題，收咗錢我咩都做到！」撰文：娛樂組 攝影：朱偉彥

AK、謝君豪、童童攜手舞台劇《The Magic Hour魔幻時刻》擦出火花。

這次是《SUCK樂園》班底AK、童童、Rosa再度聚頭，默契更勝從前。AK再度踏上台板，今次由頭到尾演一個角色，跟上次一人分飾多角很不同，「上次玩過之後，發覺舞台劇呢個表演形式原來好好玩，完全唔介意再接觸。用2-3個月時間去排練絕對值得，排練過程學到最多嘢，平時拍劇拍戲好難有咁長時間同其他演員慢慢溝通，但舞台劇就可以喺排練時同對手一齊磨合默契，呢個係我最期待嘅一環。」他表示當日收到邀請，知道與謝君豪合作，劇本都未睇，夾到檔期就爽快答應。

跟現實AK有反差



劇中AK飾演一個幾精明的角色，遇到困難見招拆招，卻搭上黑幫大佬葛民輝的妻子Rosa，結果被挾持，為保命更拉埋謝君豪落水捲入黑幫仇殺。AK笑言：「現實中我冇……（口窒窒）會斬手斬腳㗎我聽講。」他更指角色跟現實中的自己頗大反差，劇本比較夢幻，現實生活好難經歷到，所以今次透過角色體驗與別不同的事情也很開心。被問到現實中會否為愛情冒險，他笑言：「後生仔都係想拍吓拖啫，唔使去到有風險咁麻煩。」

親密場口大賣關子



AK透露去年已為這個舞台劇預留檔期，剛巧今年年初接了兩個拍攝項目，完成後下個月就會全力投入排練，他直言與Rosa再度合作，默契更升呢：「上年經過幾個月排練加演出，今次再合作默契一定會再提升。」至於二人會否有親密場口？他就大賣關子，表示會努力呈現導演心目中的畫面，但原版電影本身也沒有太多親密接觸。

謝君豪挑戰爆破戲



謝君豪今次在劇中分飾臨時演員及殺手，而角色更會捲入黑幫糾紛，預計要應付動作場面加爆破效果，挑戰性十足。首次跟AK合作，兩人將有不少對手戲，原來謝君豪有睇過《SUCK樂園》，大讚AK表現出色；而促成今次合作全靠老闆朱仲銘及導演陳小東：「導演問我有咩班底想合作，佢話上次同大家合作得好開心，所以今次我又加入。」

情節蘊藏深體會



謝君豪表示今次是喜劇，但它的價值不只在於引人發笑，觀眾看完、開心笑過之後，回家細細回味，或許會發現某些情節蘊藏着更深的體會，這對他們來說是很大的挑戰，他們負責把戲做好，但並不預設觀眾該帶走甚麼訊息，最好能讓不同觀眾各自獲得不同的感受。

《The Magic Hour魔幻時刻》雖是喜劇，但背後蘊藏的深刻意義更值得觀眾去細味。

AK（右三）曾參演舞台劇《SUCK樂園》，與Rosa（右一）、童童（左二）早就合作過，同劇還有白只（左一）及楊偉倫（右二）。

《The Magic Hour魔幻時刻》將於6月登場，暫定20場。

童童對AK「沉船」



童童在劇中飾演酒店職員，遇到一個好吸引的男同事AK，並立即「沉船」變「戀愛腦」，又因為太鍾意對方，結果做了一個大騙子，更將謝君豪呃到氹氹轉。不過現實生活中的童童卻自嘲是「衝動派」，「有嘢睇唔順眼我就會出頭，做啲火爆行為，但遇到鍾意嘅人反而怕醜唔敢講。」

Rosa、葛民輝都認為現場演出最微妙之處，是演員會因觀眾反應而受影響。

Rosa與AK首度發展感情線，她笑言：「收到劇本知道要同AK一齊，即刻心驚，要小心啲！上次AK同童童喺《SUCK樂園》有少少曖昧，搭吓膊頭，童童都講話預咗收刀片，今次我哋會再親密啲，但去到咩程度仲未知。」她連忙戴定頭盔：「劇中我同AK唔係真感情，只係一時間被愛情蒙騙咗，最後都係覺得葛民輝最好，返去佢身邊。」葛民輝聞言即扮呷醋：「你唔使解釋，我已經Jealous。名義上係我嘅，我先接呢套劇，點知只係一個虛幻。我最多都係EK，ABCDE排第五。」

與觀眾同步呼吸



Rosa最近憑《笨蕉大劇院》角逐第34屆香港舞台劇獎「最佳女主角」，她認為現場演出最微妙之處，是演員每場內容相同，卻會因觀眾反應而受影響，氣氛熱情時更易投入，稍冷時就要略作調整，最重要係大家一齊享受演出；對此，葛民輝也相當認同，「做演唱會容易啲，同觀眾一齊唱歌就得；但舞台劇唔可以出聲，演員好敏感，同觀眾同步呼吸，冇掌聲、冇encore，但感覺到佢哋留意住你，嗰種感覺好開心。」

Rosa憑《笨蕉大劇院》角逐第34屆香港舞台劇獎「最佳女主角」。

Rosa感恩能show接show。

葛民輝揚言「收咗錢我咩都做到！」

Rosa感謝老公為了她推咗部電影，幫手湊女。

感激神隊友

近年業界艱難，Rosa感恩能show接show，而舞台劇亦逐漸復甦：「疫情後演出唔多，而家開始增多，我好感恩有人keep住搵我，加上見到電影、電視圈嘅人都嚟試舞台劇，覺得呢個現象幾好。」身兼人母的她更慶幸家中有「神隊友」，令她能安心排戲：「之前工人姐姐返家鄉後突然冇返嚟，老公為咗我推咗部電影照顧囡囡，因為我已經開始排戲，唔停得。依家新姐姐到咗慢慢暢順返，加上囡囡又大啲，可以帶佢嚟後台探班。」一般舞台劇排練期約個半月，入台後最密集，Rosa事前會與導演協調在初期日間排練，晚上留給囡囡享受親子時光。



至於葛民輝，工作量向來排山倒海，問到今次體力能否應付？他笑言：「冇問題，收咗錢我咩都做到，最重要張支票兌現到，我就會into晒。」他還預告今次不像上次的《笨蕉大劇院》由頭到尾在台上，體力消耗少一點。

謝君豪

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江𤒹生

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韋羅莎

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蔡曉童

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