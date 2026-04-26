黎諾懿做導演老婆仔仔齊上陣 林燕玲久違回歸 戴祖儀幫手做清潔阿姐

黎諾懿近年從演員轉型為節目監製等不同發展方向，在香港皮膚健康基金的支持下，黎諾懿決定自導自演微電影《白蝕病教育短片》，最近微電影於電影院舉行放映會，有關微電影稍後亦會透過網上平台供大眾觀賞。今次黎諾懿親自執導並飾演片中空手道運動員的教練，以專業角度帶領觀眾走進一位香港運動員面對「白蝕病」的真實心路歷程。

黎諾懿自導自演微電影

黎諾懿自導自演微電影讓大眾關注白蝕病，他親自執導並飾演片中空手道運動員的教練，他帶觀眾用專業角度探索香港運動員面對「白蝕病」的心路歷程，談到合作契機，他接受訪問時稱過往對白蝕病並無太多認識，認識香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生及其他皮膚科專科醫生後，在他們介紹之下，從而得知白蝕病對身心的影響。相比起外觀上的影響，慢性病程影響往往會導致自卑和產生負面心理。黎諾懿分享執導感受時表示：「作為導演，我希望透過鏡頭捕捉運動員在逆境中的堅韌與成長。白蝕病不單是身體的挑戰，更是心理的考驗。這部微電影最打動我的，是主角從自我封閉到勇敢站出來的過程—有母親的溫暖、同伴的鼓勵。我非常希望觀眾觀看後，明白『與身體和解』不僅是一句口號，而是真正可以做到的事情。」

林燕玲飾演母親一角

黎諾懿過去以多部劇集的細膩演出深受觀眾喜愛，今次首次挑戰自導自演社會議題微電影，更邀請多位圈中好友及家人參與演出。其中，人稱「小飛俠」的林燕玲特別飾演主角母親一角，她甚少接拍此類角色，並已有相當一段時間未有演出，今次純粹為支持健康公眾教育而欣然答應出演，令人感動。戴祖儀（Joey）則友情客串，更一改平日「女神」形象為慈善教育短片犧牲、飾演劇中清潔姐姐一角，Joey 最近全心投入舞台劇表演，卻仍抽空參與演出，可見 Joey 跟諾懿的友情深厚。此外，黎諾懿太太李潔瑩及大仔「小春雞」黎峰睿有特別為慈善而客串劇中一角，令今次這部教育短片更具紀念價值。

改編自真人真事

故事講述空手道運動員曾心悅為夢想刻苦練習，卻意外發現小腿長出白斑，確診患上無法根治的白蝕病。從最初的恐慌遮掩、訓練失誤，到害怕外界歧視而陷入自我封閉，她的空手道夢想瀕臨破滅，甚至想徹底放棄這份熱愛。母親的默默守護與查閱病況的溫暖，讓她稍稍動搖；而同樣患白蝕病卻依然熱愛空手道的雅雯出現，更如一盞明燈點醒了自困的她。曾心悅終於解開心結，直面疾病，重新接受訓練後順利入選香港代表隊，在2023年空手道亞洲區決賽上勇奪冠軍。最終，她的病情得到良好控制，不僅實現了空手道夢想，更收穫愛情，活出屬於自己的精彩。

片中主角曾心悅的故事，靈感直接來自香港空手道運動員曾綺婷面對白蝕病的親身經歷。短片中飾演曾心悅的演員是年輕空手道運動員李藝怡，她本身亦是香港空手道青年代表隊成員，多次在全港及亞洲賽事中奪得女子型冠軍及獎牌，由她親身演繹同樣熱愛空手道的角色，更添真實感與說服力。