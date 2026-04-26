Jacky Fan重回舊地演出轉變大 籌備第二首新歌 請來有份量填詞人幫忙

憑《造星VI》季軍出道的范卓賢Jacky Fan今日（26日）到尖沙咀出席活動，他指期待這次演出已很久，也特意帶了2支結他來，問到是否準備演出時打爛結他？他笑指不會，沒有這個本錢，也很愛錫結他。Jacky透露早幾年曾在今天的表演位置玩過樂隊比賽，當時也得到不錯的成績，今年以個人嘅身份回到同一個地方，覺得係一個幾大的轉變。

范卓賢正籌備第二首新歌

工作方面，Jacky指稍後會有個特別計劃，將會與其他人合唱一首頗有活力的歌，亦正籌備第二首新歌，今次更請來一位有份量的填詞人幫忙。