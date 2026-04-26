黃淑蔓自揭因動漫學日文 考獲日本語能力試N3 期待Edan演港版木村

黃淑蔓今日（26日）到尖沙咀文化中心出席活動，期間獻唱多首歌曲，當中包括贏得金像獎「最佳原創電影歌曲」的《華富一號》。提到文化中心似乎與她很有緣份，她指有相士指海邊旺她，要多點去海邊，小時候經過尖沙咀海旁聽到有人busking，自己被吸引停下來欣賞，剛巧他們的成員也有聽過自己的歌，所以邀請自己一起唱，由當初在外面唱歌，唱到入到文化中心攞獎，所以也很感恩，問到是否有打算在文化中心開騷？她表示沒有，但自己也想，也會嘗試向公司申請，看有沒有機會。

黃淑蔓自認係宅女

黃淑蔓為了今日表演專誠編了一首快歌Medley，她坦言喜歡快歌，尤其是開騷和唱live的時候，覺得這樣跟觀眾可以有更多的互動，所以有機會也想出多點快歌。自認是宅女的黃淑蔓早前考了日本語能力試N3級別：「我本身對語言有興趣，就算去旅行都會學兩句同當地人溝通，點解揀日文係因為我由細到大睇勁多動漫，所以聽得多對呢個語言都有啲信心。」她指自己也在學西班牙文，笑指攞嚟識朋友，兩句就夠用。提到ViuTV最近宣布翻拍《悠長假期》，黃淑蔓指以前沒看過，但知道很Hit，最近也有看過片段覺得木村拓哉好靚仔，對於由呂爵安演港版木村，她表示期待，也大讚以前翻拍《大叔的愛》有香港味道幾得意。