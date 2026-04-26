陳瀅火辣勁舞點燃澳門 獲張曦雯、羅毓儀燈牌應援 蔡潔借歌致敬偶像張學友

兩大女神陳瀅和蔡潔擔任主角的限定現場演出《Pillow Talk》，昨晚於澳門銀河G Box圓滿謝幕，二人施展渾身解數，苦練多時的歌藝與舞技一一派上用場，更在舞台回顧入行超過十年以來，不為人知的甘苦點滴，深情對話令人動容；整晚兩大女神又源源不絕發放粉絲福利，握手、玩遊戲之外，演出完成後，陳瀅與蔡潔仍留在台上與粉絲合照，幸福感與滿足度雙雙爆燈！

周嘉洛、朱敏瀚率圈中好友撐場

陳瀅與蔡潔人緣極佳，今次破天荒合體開show，一眾圈中好友周嘉洛、朱敏瀚、張曦雯、王敏奕、劉佩玥、羅毓儀、陳曉華、林俊淇、蔣祖曼、戴祖儀、鄺潔楹、黃子恆、莊思明、楊明、阮嘉敏、李爾晨、孟希璘、賴慰玲，陳嘉寶等，專程從香港拉隊往澳門捧場，聲勢浩大，張曦雯及羅毓儀更特別攜同兩塊大燈牌力撐《臥底嬌娃》的同劇好姊妹陳瀅！

陳瀅為婆婆入行

陳瀅與蔡潔以一曲《下一站天后》揭開序幕，隨即坐上時光機，在台上重演當年兩人為劇集《女人俱樂部》面試的情境，陳瀅剖白入行初衷：「婆婆由朝到晚都睇緊TVB劇，所以我有個小小心願，如果有一日婆婆喺溫哥華嘅電視屏幕面前，見到孫女演一套劇嘅話，我諗佢會為我而驕傲！」結果陳瀅成功入圍正式出道，蔡潔卻與該劇擦身而過，但憑着對理想的執着與堅持，蔡潔亦終能成為出色藝人，她說：「從細到大我都好鍾意睇戲，好似《鐵達尼號》，我覺得，點解會有咁好嘅作品可以影響全世界嘅人呢 ？無論做演員又好、寫稿都好，我都好希望有一日做到啲咁好嘅作品！」

陳瀅笑言做跳唱歌手好口渴

入行以來，陳瀅與蔡潔一直專攻演戲，近年嘗試挑戰唱歌，但要擔正大旗開show難免緊張，經過連月來秘密練兵，陳瀅與蔡潔明顯大有進步。穿着火辣性感的陳瀅，勁舞引爆熾熱氣氛，惹得全場觀眾激情吶喊，唱到《喧嘩》時，張曦雯與羅毓儀更即興開腔驚喜合唱，陳瀅搞笑道：「原來跳唱歌手係好口渴！我而家知道開show最大嘅挑戰係飲水同抖氣，綵排時候當然有好多時間慢慢飲，但正式又跳又唱，係好需要回氣，呢次攞到好好嘅經驗。」

蔡潔為張學友改歌詞

蔡潔則精心挑選一系列動聽慢歌，當中更暗藏密碼向偶像致敬，蔡潔剖白心聲：「唱《奇洛李維斯回信》，我特登改咗少少歌詞，第一句我唱咗『J先生』，大家都知道我係張學友（Jacky）嘅粉絲，每次佢唱其中一首歌，我都會忍唔住喊！」蔡潔隨即唱出令她落淚的《等你等到我心痛》，難得在這次不但沒哭，蔡潔更發揮超水準；那邊廂，陳瀅談到媽媽遠道坐14個鐘頭飛機到澳門捧場，也居然能保持鎮定，蔡潔笑言：「我以為呢一part陳瀅會喊，但我諗我哋真係好專注流程，同埋好希望自己喺最好嘅狀態，唱歌俾大家聽。」反而，張曦雯、王敏奕、劉佩玥等相繼淚腺失守，個個被陳瀅與蔡潔的真情與努力，感動到哭成淚人！

兩大女神獻出舞台第一次，吸引香港、澳門、內地以至馬來西亞粉絲到場支持，當演繹壓軸歌曲《信者得愛》，簡直陷入瘋狂狀態，全場觀眾站立邊跳邊合唱！問到今次反應如此熱烈，可會期待移師香港甚至作巡迴演出？陳瀅與蔡潔異口同聲表示：「我哋都係有求必應，而且一收到指示，必定會盡全力配合！」