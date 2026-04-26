穿Prada惡魔依然時尚更加Mean 20年後回歸 粉絲蜂擁潮拜丨名人雜誌

2006年，《穿Prada的惡魔》橫空出世，成為時尚電影經典兼職場電影典範。20年後，原班人馬加上強勁新卡士拍攝了《穿Prada的惡魔2》，強勢回歸。業界預計影片在北美的首周末票房有望衝破6,600萬美元（約5.17億港元）。在見證這部續集再創輝煌之前，就先來看看今集有甚麼看點。撰文：Zinnia

（左起）梅麗史翠普、艾美莉賓特、史丹利杜斯和安妮夏菲維，4位主角着得靚靚現身《穿Prada的惡魔2》紐約首映禮。

20年後，Miranda仍是時尚雜誌《Runway》的掌舵人，Nigel仍在扶助Miranda。

20年前的小助理Andrea，在今集中回歸《Runway》成為專題編輯。

Emily今季升呢成為國際時尚集團高層。

看點1：4大要角新形勢

Miranda（梅麗史翠普）

雖然仍是時尚雜誌《Runway》的掌舵人，但Miranda再也不是令屬下和時裝設計師都敬（驚）畏萬分的時尚界無敵女霸王。面對着媒體轉型，以及社交媒體、KOL與即時潮流的夾擊，惡魔上司也要掙扎求存。

Nigel（史丹利杜斯）

當年Miranda為送走「強敵」法國版《Runway》總編Jacqueline，不惜將原本幾乎到Nigel手的時尚品牌創意總監職位，轉手給了Jacqueline。當時Nigel還深信Miranda一定會補償他，但20年後Nigel仍在《Runway》旗下扶助Miranda。

Andrea "Andy"（安妮夏菲維）

20年前的小助理Andrea（暱稱Andy）後來成了資深記者，在今集中回歸《Runway》成為專題編輯，並當上Miranda的最強後援，幫她解決公關危機，爭取廣告商的財力支持，任重道遠。

Emily（艾美莉賓特）

上集中的Emily是備受Miranda無視的資深助理，20年後形勢逆轉，Emily升呢成為國際時尚集團高層，Miranda反過來要求她高抬貴手，為《Runway》提供廣告收入。雙方互相出招，鬥智鬥嘴。

英國實力派演員、編劇兼名導簡尼夫班納今次助陣，扮演Miranda的第4任丈夫Stuart。

《柏捷頓家族：名門韻事》女星Simone Ashley（左）扮演Miranda的助理Amari。

看點2：新鮮熱辣陣容

狠辣新角色

Stuart（簡尼夫班納）

英國實力派演員、編劇兼名導簡尼夫班納今次助陣，扮演Miranda的第4任丈夫Stuart。以簡尼夫的才華與氣場，跟梅姨組CP亦可謂再適合不過。所以比起上集那位女魔頭前夫哥，他的存在感明顯來得強烈得多，據講Stuart會是個令Miranda捉摸不定的狠角色。

Amari（Simone Ashley）

《柏捷頓家族：名門韻事》女星Simone Ashley扮演Miranda的助理Amari。作為具有整頓職場天命的Gen Z，Amari絕不像以前的助理般卑躬屈膝，看到預告中她敢在Miranda作出「政治不正確」言論時以假咳來提醒兼阻止，就知她會給予Miranda「全新體驗」。

強勁新卡士

除了簡尼夫班納和Simone Ashley之外，還有其他猛人助陣，例如《嘩鬼家族》男星Justin Theroux扮演Emily的男友Benji，劉玉玲扮演Benji前妻、亦即Emily「情敵」Sasha，澳洲男星Patrick Brammall扮演Andy新歡Peter。

Miranda有可能鬧出了醜聞，不但她本人聲名受損，連公司股價亦狂跌。

今集戲服都以Power Dressing風格為主。

今集劇組打造了一場Met Gala式時尚盛會，邀得多位時尚名人、名模紅星客串演出。

看點3：棘手新危機

《Runway》在媒體大環境轉變下，面對「流量就是皇道」的新時代，已不再擁有「時尚寶典」的超然地位。而且在疫情後的新經濟環境下，高奢品牌集團用錢都變得謹慎，雜誌要賺廣告費變得更艱難，時尚女魔頭都被逼苦苦掙扎。而且根據預告片的部分片段，可窺探到Miranda有可能鬧出了醜聞，不但她本人聲名受損，連公司股價亦狂跌。

看點4：權力衣Q遊戲

講到《穿Prada的惡魔》系列，fashion絕對是靈魂所在，戲服象徵着角色的性格、氣場、地位。而今集除了Miranda之外，Andy和Emily亦已在職場上獨當一面，所以今集戲服都以Power Dressing風格為主。Miranda會繼續以如「制服」般鮮明輪廓的衣着示人，多數以墊膊西裝外套搭配直身裙為主。Andy則大玩男裝女穿，帶出其剛中帶柔的性格，無論是Jean Paul Gaultier背心搭長褲套裝，還是Ralph Lauren外套配Levi's牛仔褲，都英氣與秀氣兼備。至於已成為高管的Emily就更是在品牌和款式方面大升呢，單是她出場時那身Dior恤衫、Jean Paul Gaultier長褲搭配Wiederhoeft束腹，已經甚具氣勢。

看點5：華麗大場面

上集帶了觀眾去巴黎睇劇組自製的時裝周，今集得到大量時尚品牌鼎力支持。去年劇組甚至現身米蘭時裝周在Dolce & Gabbana時裝騷上進行拍攝。而且今集劇組更打造了一場Met Gala式時尚盛會，並邀得多位時尚名人、名模紅星客串演出，包括著名時裝設計師Marc Jacobs、Christian Siriano、超模Heidi Klum、Karolina Kurkova和Bregje Heinen、大碼名模Ashley Graham、女歌手Ciara，當然還有為影片唱埋插曲的Lady Gaga。

梅姨和安妮這次的環球宣傳之旅穿上多款靚衫。

Fashionable宣傳之旅

近年荷里活明星對宣傳之旅的穿着益發講究，梅姨和安妮這次的環球宣傳之旅亦不例外。好似二人出席墨西哥城首映時（圖左上），安妮就選穿閃爆Stella McCartney粉紅珠片短裙配長boot，梅姨則以低調的Schiaparelli海軍藍鈕扣長裙現身。到東京宣傳時（圖右上），安妮繼續活潑style，選穿Valentino ruffles高訂晚裝，梅姨則穿上頗為花俏的Chanel紅色流蘇套裝。接着移師到首爾（圖左下），二人都改走帥氣型格路線；安妮穿上Balenciaga紅色皮裝，梅姨則選穿了Celine垂褶上衣配長褲。在上海首映禮上（圖右下），安妮則貼心地選穿內地設計師Susan Fang的粉色系紗裙，梅姨就身穿Saint Laurent高領深藍連身裙，腰間繫上黑色闊身腰帶，驟眼睇其實都有點中國古裝feel。