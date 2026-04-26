周柏豪相隔14年再現身馬場 自嘲以前「嫩口」現在變得成熟 曾遇狂迷考慮戴假髮出街？

周柏豪今日（26日）到沙田馬場擔任開幕表演嘉賓，他表示上次出席馬場活動已是2012年，當時更是與官恩娜孖住上，笑言再看當年的照片感覺自己很嫩口，皮膚都緊緻些，現在多了歷練更成熟，稱更喜歡現在的自己，今日亦有帶同長輩和一對子女入場，但小朋友因未成年只能留在會所玩，問到可有想過讓子女學騎馬？他說：「太太想，現在都很多人學，又問我為什麼不學騎馬，覺得很有型，看將來有無機會接觸。（做馬主？）現階段未有計劃，要養家，對這方面沒有太多留意。」

周柏豪忙在內地做巡迴見面會

談到今日與華莎分別做表演嘉賓，周柏豪稱未有機會見到對方，指身邊有很多朋友喜歡她，希望她身邊都有朋友喜歡自己。周柏豪現時忙於在內地做巡迴見面會，預計會做到明年，稱每到一個新地方工作都似放假，因為團隊把他照顧得很好，反而在香港照顧小朋友似工作更忙，透露復活節假期本想留在香港，但因那段時間經常落雨，不想小朋友都留在家，於是一家人到了上海旅行，「原來上海都很多人，有些地方怕人多都無帶小朋友去，大家周圍食嘢，我們一行十幾人，得我一個壯丁，一個人拎14個人的行李。」

周柏豪曾遇狂迷敲酒店房門

周柏豪早前表示曾遇狂迷，他笑言與家人旅行時都盡量低調不弄髮型，盡量減少被認出的機會，但有時都會被認出，令他覺得很神奇，他也曾問過太太為什麼，太太只說會認得他的人，憑背影或身形就會認到，令他一度想過是否要戴假髮出街，「粉絲都好好，認出我想合照我都可以，只要不要影到家人就好，他們都很乖。」又說遇過最瘋狂的狂迷會敲酒店房門，甚至打開父母座駕的車門叫老爺奶奶，「我唔建議咁做，我好感謝佢哋鍾意我父母，但咁做很危險，又會嚇親老人家。」

