日本男星上村謙信為香港猥褻案道歉 望重啟演藝事業 去年非禮女翻譯罪成毀星途

BL日劇《未成年》的26歲日本男星上村謙信，去年3月1日來港舉辦粉絲見面會後，涉嫌於慶功宴猥褻27歲女翻譯被捕。案件於去年7月底在西九龍裁判法院審訊，他被判罪成，最終判罰15,000港元。

上村謙信為猥褻案道歉

事情爆出後，上村謙信被退團，公司亦跟他解約，日前他開設個人IG帳戶宣布重啟演藝事業，昨日（25日）他發文提及去年香港事件，並致上最誠摯歉意，這一年來他思考未來的人生道路時，收到粉絲及工作夥伴鼓勵，令他感受到極大力量，所以做出決定將逐步重啟演藝事業。

上村謙信再指非常感謝至今仍願意支持他的人，也對遲遲未能向外界說明近況致歉，未來會以更真誠努力的態度投入工作，希望大家繼續給予支持。不過，目前其社交帳號已關閉。

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