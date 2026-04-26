泳兒撐菠蘿油代表香港流行文化 ROVER孖晚安莉莉合唱《三分甜》 黃洛妍驚喜獻唱未派台單曲

第四屆「香港流行文化節」於四月載譽歸來，今年以「超乎想像」為主題，探索來自創意的碰撞，讓觀眾感受跨代創作人如何以超凡想像，重塑香港流行文化的獨特面貌，將不可能化為可能。文化節重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華於4月25及26日一連兩日在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，免費供市民及旅客參與。「跨越界限音樂會」森舞台將邀請11個演出單位參與，雲集本地音樂新勢力、唱作人、樂隊，以及來自中國內地和泰國的歌手，以不同曲風演繹流行音樂，打破界限。

泳兒與泰國歌手New Napassorn合唱

首天「跨越界限音樂會」已於昨天圓滿完成，打頭陣的泳兒一口氣獻唱了8首歌曲，當中包括新歌《散光》，也有早期的作品如《感應》和《花無雪》，希望能帶給現場觀眾一些回憶，泳兒表演完畢後感到很盡興，因為她很喜歡唱Live，也在今次音樂會上唱了她很想唱的歌曲。泳兒表示食物也很代表香港流行文化，她在外國時會很想念菠蘿油，每次回到香港品嘗菠蘿油時便會有很親切的感覺。接著出場的是來自泰國的女歌手New Napassorn，泳兒也一盡地主之誼和她合唱了 ROSE的 number one girl ，New 說她是第一次來港表演，但觀眾的熱情反應令她很驚喜。

文化中心廣場化身大舞池

及後的黃洛妍（Janees）、組合ROVER 和晚安莉莉均是新世代音樂的名字，Janees今次更首演從未公開的作品，還會演繹她未派台的個人單曲，是剛拍攝MV的《槍與玫瑰》。ROVER一上台現場大部份女粉絲即時尖叫，他們表示很感恩剛完成演唱會，便緊接可以在美麗的維港背景下再次玩 Live，他們的主音希晉和晚安莉莉合唱了Lolly Talk 的《三分甜》。晚安莉莉在台上也玩了8 首歌曲，包括剛派台的新歌《當我們不再說晚安》，他們的日系搖滾風格將為他們在香港樂壇闖出一片天。音樂會最後在 DJ DEANZ 把文化中心露天廣場變成大舞池，以跨越世代的經典旋律喚起大家集體回憶。