華莎登沙田馬場任開幕表演嘉賓 貼身上衣騷美好身段 來港最想睇夜景兼食刨冰

韓國女團MAMAMOO成員華莎、周柏豪、鄧麗欣、許廷鏗和譚旻萱今日（26日）到沙田馬場出席活動，華莎和周柏豪分別擔任開幕表演嘉賓，華莎以白色貼身無袖上衣襯貼身長褲，大騷美好身段。她獻唱三首歌，並以廣東話「大家好，我是華莎」和粉絲打招呼，粉絲頻以韓文高呼「我愛你」，在唱到《GOOD GOODBYE》時，她先是坐在台邊唱歌，之後又走到台下挨在欄邊對住粉絲唱，場面熱鬧，她離開時說：「多謝，I LOVE YOU。」並揮手與粉絲示意再見。

華莎從跑步中得能量和啟發

華莎首度踏足馬場，坦言事前對馬場不太認識，今次到來觀摩到很多東西，指自己特別以騎裝打扮配合馬場活動，談到今日的賽事匯聚世界冠軍的騎師和賽駒，MAMAMOO出道以來亦獲得不少獎項和冠軍成績，華莎表示不會刻意去想獎項或冠軍，以平常心對待，對於最新個人單曲《So Cute》的MV上線一星期已突破1000萬點擊率，她表示事前不會有太多預期，直言如期望太高，失望的次數也多，所以都是平常心，又透露做音樂前的準備功夫是跑步，稱能從當中得到很多能量和啟發，亦會在日常生活中吸收靈感。華莎雖然不是首次來港，但每次來都會品嘗美食，上次來港就捐窿捐罅去遊覽，今次想去睇夜景和食刨冰，指香港有很多魅力，要慢慢發掘。