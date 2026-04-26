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內地節目《國粵無雙》巨星陣容流出？姜濤傳試水溫北上發展 陳奕迅疑破天荒父女檔上陣

影視圈
更新時間：15:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-26 HKT

內地浙江衛視近日傳出將製作《國粵無雙》的全新音樂綜藝節目，據悉節目由金牌製作人吳彤團隊操刀，更可能有央視（CCTV）加持。網上流傳一份星光熠熠的嘉賓名單，其中不乏香港樂壇的頂級巨星，引發網民熱烈討論。

陳奕迅陳康堤「父女檔」合作

網傳陳奕迅（Eason）將與女兒陳康堤（Constance）以「父女檔」形式加盟《國粵無雙》，如果消息屬實，將是二人首次在綜藝節目中正式合作，亦是21歲的陳康堤入行一年，首次亮相內地綜藝節目。不過陳康堤日前出席《第47屆十大中文金曲》時，對父女檔亮相內地節目，表示沒聽到消息。而網傳名單還包括成龍、張學友、姜濤、謝霆鋒、莫文蔚、楊千嬅、陳小春、梁詠琪、王菀之，以及台灣的王力宏、蕭亞軒等，巨星陣容星光熠熠。

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而男團MIRROR人氣王姜濤亦被指是演出香港歌手之一，雖然目前未獲官方證實，但從網上流傳的截圖所見，「#姜濤內地音綜首秀」，成為熱門話題。不少內地網民表示對姜濤北上發展表現關注，盼看到香港「頂流」的風采：「期待他用港風舞台綻放魅力」、「這波首騷可以啊，內地音綜舞台不小，希望他能好好表現，讓更多人認識他」等。

姜濤進軍內地惹熱議

姜濤是否參與《國粵無雙》仍是未知之數，但今日（26日）姜濤與MIRROR隊友Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）演出由內地社交媒體平台主辦、在澳門舉行的娛樂盛典，似乎為開拓內地市場先試水溫。

《國粵無雙》傳5月初錄製

內地音樂節目《國粵無雙》，以「國粵雙語對決」為核心，分為國語、粵語兩大陣營在舞台上進行競賽，當中分為三階段，設置常規賽、突圍賽、總決賽，暫定在5月初展開錄製。

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