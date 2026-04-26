吳煒倫《夜王》1.13億票房成港產片季軍 盼打破《毒舌大狀》紀錄 期待往後再與黃子華合作

導演吳煒倫昨晚（25日）出席許鞍華作品《撞到正》4K數碼修復版世界首映禮觀映，新作《夜王》昨日（25日）票房突破1億1300萬元勇奪史上港產片票房榜第三位，受訪時表示希望打破《毒舌大狀》紀錄，但笑言：「都差得遠，真係要跑數嘅！」票房大好之下，吳煒倫指若老闆心情好或會再次舉行慶功宴，並希望鄭秀文到時能夠抽空出席，亦透露新一輪《夜王》導演版謝票活動亦會隨即開始。

吳煒倫盼解封黃子華金筆

港產片史上最高票房三甲目前均由黃子華主演作品制霸，吳煒倫期待往後再與黃子華合作：「要睇角色啱唔啱，雖然同子華合作愉快，但都要對佢負責任嘛！」黃子華於《毒舌大狀》及《夜王》不少重要場口戲份均有參與創作，然而若要解封黃子華金筆，吳煒倫則認為視乎對方興趣：「我完全唔會排除呢個可能性，以編劇嚟計佢係我前輩！」對於夢幻組合發展方向，吳煒倫笑指：「夢幻組合唔好搞到發緊夢就得！」