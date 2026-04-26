李啟言父親離世丨阿Mo換IG頭像告別摯愛父親 童年與李盛林牧師合照寄託對亡父思念

舞蹈員李啟言（阿Mo）自2022年MIRROR演唱會意外後，一直在漫長的康復路上奮鬥，其父李盛林牧師的每周代禱信，成為外界了解阿Mo進展的橋樑，也見證如山的父愛。正當阿Mo李啟言康復漸露曙光，卻迎來父親離世的噩耗。李盛林牧師昨日（25日）離世，阿Mo在晚上將其IG頭像，悄悄換上一張與父親的童年合照，以低調的方式追憶父親。

阿Mo李啟言表達父子情

在李啟言IG頭像公開的照片中，見到年幼的阿Mo李啟言依偎在父親身旁，李盛林牧師則將手搭在兒子肩上，畫面溫馨，而。阿Mo挑選這張照片，似乎是無言地訴說著父子間的深厚感情。

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自阿Mo李啟言受傷後，原本在加拿大生活的李父毅然返港，不眠不休地照料兒子，三年多以來風雨不改地發佈代禱信，字裡行間充滿了對兒子的愛、鼓勵與信仰。李盛林牧師的堅持與父愛，感動無數人。

阿Mo父親最後時光

李盛林牧師的離世消息昨日由牧職神學院證實，MIRROR所屬公司MakerVille亦發文深切哀悼。有網民在社交平台分享在醫院最後見到李盛林牧師的情景，表示早上還與李盛林牧師及其妻傾談，當時Mo爸已需戴上氧氣罩，未料午後便天人永隔，聞者心酸。

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