張栢芝家姐戴碧芝吐露移居加國心聲：喺香港有壓力 淡出娛圈轉行做地產 受訪曝光最新身份

已移居加拿大的前《東張西望》主持容羨媛（Fion），昨日（25日）上載最新YouTube影片，她訪問了即將在溫哥華上演的音樂劇《唔該！轉彎有落》的四位主要演員，包括Soler成員Dino（夏天樂）、袁彩雲、鄧佩儀，以及身兼項目總監的戴碧芝（Peggy）。鮮有露面的戴碧芝因其是張栢芝家姐的身份，而引起網民的關注。

戴碧芝感混血面孔難在香港發展

在訪問中，戴碧芝分享了她移居加拿大多年來的心路歷程。作為張栢芝的同母異父家姐，擁有一張中英混血面孔的她，坦言這曾在香港的演藝事業發展上對她造成局限。她說：「離開香港去試一啲新地方（生活），因為我覺得自己唔係好純正中國人嘅樣，喺香港……硬係……因為以前我喺香港拍過戲嘅，但係要搵啱我做嘅角色好難。即係你又唔係香港人，但係你又好鬼妹。我覺得，不如去啲多啲鬼妹嘅地方，哈哈，應該會適合我多啲嘅，就嚟咗呢一度喇！」她最終在加拿大找到了屬於自己的地方，她感嘆：「呢度係我嘅地方！」

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戴碧芝覺得加拿大生活節奏更舒服

戴碧芝表示，加拿大的生活節奏讓她感到更舒服，「喺香港都好stress（有壓力），我自己覺得呢度舒服啲，步伐可以慢啲，你思考你自己嘅人生又可以清楚啲。」她認為人生就像一場「Road Trip（公路旅行）」，不應該為自己設限，在人生不同的階段去不同的地方，體驗不一樣的生活。目前，她十分享受作為《唔該！轉彎有落》這部粵語舞台劇的項目總監的身份，她透露，是她主動找導演潘煒強及演員袁彩雲，希望能促成這次合作，為溫哥華的觀眾帶來一場新鮮的演出。

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戴碧芝移居外地作風低調

戴碧芝多年前已移居溫哥華，作風向來低調，與妹妹張栢芝感情要好。她在溫哥華從事過地產行業，現時已婚並育有子女，享受著湊仔的慢活人生，暫時將家庭放在首位。這次罕有地台前幕後一手包辦，參與舞台劇演出，對她來說是一次全新的挑戰與嘗試，也讓外界對這位星級家姐的近況有了更多的了解。