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周嘉洛拒認大灣區男神只賣才華 回應《試真D》餐廳停業：網民俾面 跟馬貫東私下趁阿佘不在猜拳爭「萬歲」

影視圈
更新時間：20:45 2026-04-25 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-25 HKT

周嘉洛和馬貫東今日（25日）到將軍澳出席《正義女神》「兩神對峙 詭辯之才」宣傳活動。

馬貫東笑周嘉洛不重視男神稱號

周嘉洛被指是大灣區男神而大受歡迎，但他受訪時堅決否認自己是大灣區男神，笑指靚仔大有人在，自己是賣才華。馬貫東幫口說：「大灣區男神只是獎勵，但他不會重視。」周嘉洛與江美儀、吳業坤及朱敏瀚等主持的TVB綜藝節目《試真D》在內地探店，播出後話題多多，早前在惠州探店試一個僅118元人民幣的「7餸海鮮餐」團購套餐，江美儀狠批海鮮賣相似「灰甲」，最後要求食店退款，她還直言：「惠州政府要處理吓件事！」及後惠州市文化廣電旅遊體育局迅即介入，將涉事餐廳停業整頓，《試真D》更獲網民熱捧為飲食版《東張西望》。

周嘉洛讚內地部門處理迅速

周嘉洛多謝大家對節目的關注度，但卻指 《試》是個人意見較多，不像《東張西望》有使命感及那麼深入探討事件，對於餐廳需停業及整頓，他說：「這個犀利，證明他們察覺到問題，迅速處理，（你們做到成績出來？）與我們無關，是網民和觀眾大家俾面以及劇組的用心程度。」馬貫東笑言，最近沒有工作，睇到周嘉洛的節目自己都想去，又指節目好，可以改善行業。此外，提到周嘉洛拍攝《正義女神》時不時也會萬歲，他謙虛表示，要等佘詩曼不在場時，與馬貫東等偷偷地猜包剪揼才可有機會萬歲。

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