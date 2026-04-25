戴祖儀變「心胸豁達」放下被包養不對質 享受單身不求姻緣怕越求越冇 倪嘉雯自認無殺傷力不爭C位

戴祖儀和倪嘉雯今日（25日）到將軍澳出席《正義女神》「兩神對峙 詭辯之才」宣傳活動。

戴祖儀認有人追惜無時間應約

戴祖儀表示，近日因工作忙及跟陳煒做pilates而腹肌突飛猛進更有少許人魚線，特意穿上露腰裝顯示腹肌。早前她透露有女藝人唱她被包養，戴祖儀曾表示會找對方當面對質，問到後續如何？她稱現在自己低調及心胸豁達，覺得控制不到別人不如改變自己，繼續正能量便開心。問她是否轉而求姻緣？戴祖儀表示，姻緣愈渴求愈冇，所以不渴求，她說：「自己單身一段長時間很享受自由自在，習慣了屬於自己的時間。」她透露一直有人追求及約食飯，但她工作忙無法應約，希望日後能遇到自己喜歡，對方當她公主般愛錫的真命天子。

倪嘉雯稱《魔音女團》相處和諧

此外，早前陳奐仁爆料《魔音女團》有女團員撥頭髮爭出位，當中更出現兩位嫌疑人物陳熙蕊和俞可程。身為魔音女團一份子的倪嘉雯表示，自己那組沒有撥頭髮事件，覺得如果撥頭髮和單眼在solo沒所謂，暫時不知嫌疑人是誰，她說：「我那組很和平，但不能劇透組員名單。」提到嫌疑人之一陳熙蕊，倪嘉雯稱，自己與陳熙蕊第一次合作，覺得16個女仔沒有大家想像中那麼多是非，好和諧，大家每日排舞、唱歌及瞓覺，沒有時間搞這些事，大家一致想跳好舞步，未感覺到。問她擔心有人想爭C位嗎？她說：「他們爭得喇！有能力應該給予C位，我跳舞及唱歌比較差，在後面已好滿足，我對着鏡頭單眼好似痙攣，（你沒有殺傷力沒什麼人同你爭？）對呀！拍攝時幾開心，好似識了一班好好姊妹。」戴祖儀忍不住幫口解畫指，可能有頭髮插到眼就可以加入動作。此外，倪嘉雯卻大讚另一嫌疑人俞可程努力，會督促大家跳舞，但沒有留意她有加動作，因她只關注自己。