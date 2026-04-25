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玉澤演意外曝光絕美婚照 2PM全員出動獻唱為新郎圓夢 下月東京再度合體舉行15周年演唱會

影視圈
更新時間：18:45 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-25 HKT

韓團2PM成員玉澤演昨日（24日）在首爾新羅酒店迎娶拍拖10年女友，由於新娘子是圈外人，故此婚禮以私人形式舉行，韓媒也僅在酒店出入口處拍到黃燦盛、Jun.K、Nichkhun、張祐榮、李俊昊等來出席婚禮的2PM隊友。然而百密一疏，一對新人的儷影最終亦被內地網友拍到，並在網上曝光。

玉澤演被內地網民拍下甜蜜時刻

事緣有內地網友到當地旅遊，剛好下榻於新羅酒店，並意外地從房間窗戶看到玉澤演和新娘子「智慧」（Ji-Hye音譯）在酒店的傳統韓式庭園拍婚紗照，於是趕緊拍下新人甜蜜時刻，更大讚二人果然是「男帥女美」，並將照片上載到社交平台立即引發網上瘋傳這輯高角度婚紗照。網民亦搞笑指「只有中國網友能打敗韓國D社」，果然連韓國皇牌爆料媒體《Dispatch》今次都全無所獲，卻被內地網民無意中就拍到玉澤演珍貴婚照，認真犀利！

2PM全員到齊賀澤演小登科

此外，據報道昨日2PM全員到齊賀澤演小登科，由於他在2013年時曾說過想隊友在其婚禮上獻唱，所以5位隊友亦為他圓夢，在婚禮上獻唱。而2PM亦將於下月9日再度合體，於東京巨蛋舉行2場15周年演唱會《THE RETURN》。

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