王嘉爾TEAM WANG design 發布COOKIES系列第七章「RESET」 上海打造限時概念空間

由王嘉爾（Jackson）擔任品牌創意總監的TEAM WANG design，今日正式發布COOKIES系列全新第七篇章—「RESET」，此篇章圍繞着Jackson的成長和認知轉變，繼上章節「ACCEPTANCE」後，「RESET」以全新設計語言去探討：人在接納的過程中，如何建立新的思考方式和行動邏輯。

空間以黑色為基礎

為配合 COOKIES 7 發布，TEAM WANG design 於4月25日至5月10日在上海JULU758打造限時概念空間，將「重置感知」 轉化為可被親身行走的體驗。此空間有「ZERO OUT」、「COORDINATE」、「REBUILD」與「RESET」四個階段，構建出一條由外向內逐步推進的感知過程。空間整體以黑色為基礎，透過控制光源反射，玻璃的透徹變化、LED 熒幕裝置的交錯氛圍。其中，互動裝置會即時捕捉觀眾影像並隨機投射，讓「RESET」 這個題目從視覺與服裝延伸至線下體驗。

「RESET」對感知重新定位

如果上一章節「ACCEPTANCE」是探討光與影的共生，每一道陰影都承載意義，就像恐懼、遺憾、自我懷疑並非脆弱的象徵，是覺察與堅韌的證明與接納，那麼「RESET」則是對既有感知的一次重新定位。「RESET」就像「接納」後的「重置」，前行方式不再是不斷疊加，而是一次次從新開始，重新建構我們對判斷和選擇的出發點。當過去不再主導現在，重置新的思考方式，在這過程，我們感知會先於意圖，清晰結構取代本能反應。「RESET」 不強調外在的改變，更關注內在持續成長中的重組秩序。

「TEAM WANG design」簡化為「TWD」

在視覺表達上，「RESET」以一組被刻意稀釋的中性色調作為整體根基。煙灰色、砂石色、深苔色、深褐色、灰褐色與卡其色構成一套接近自然的色彩系統。低飽和度與灰階傾向共融，使顏色從「表達」轉化為一種基礎，成為承載結構與材質的背景。

整體設計回歸至更接近原始狀態的視覺邏輯，延續品牌一貫的克制與結構感。與此同時，品牌DNA亦進入新的階段。本系列將「TEAM WANG design」簡化為「TWD」，更凝練的符號身分，轉變為更紮實的存在。