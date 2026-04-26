《愛回家》Minnie床戰火辣度爆燈 邵初與伍韻婷晒性感內衣照 激罕曝光「噴血身材」

2021年港姐季軍暨友誼小姐邵初，近年在《愛．回家之開心速遞》飾演「Minnie」成功入屋。最近邵初與TVB小花伍韻婷破天荒合作，為意大利知名內衣品牌拍攝一輯性感廣告照，二人更在酒店床上展開「大戰」，火辣程度引爆網民熱議。

邵初盡顯優雅女人味

31歲的邵初拋開角色的清純形象，散發出成熟優雅的女人味。從照片所見，拍攝地點選在奢華的五星級酒店內取景，邵初換上多套內衣，包括一套嫵媚的碎花款式，以及一套高貴的淺藍色絲質內衣。邵初坐在床上擺出自信美態甫士，配上絲滑的晨袍，將其纖細均勻的身材表露無遺，性感指數爆燈。

同場的伍韻婷穿上米白色的蕾絲內衣，完美展現健康性感一面，無論伍韻婷在床上輕跪，還是在花團錦簇的浴缸旁倚靠，臉上掛著燦爛笑容，散發出一種純真與誘惑交織的獨特魅力。最震撼網民的畫面，是邵初與伍韻婷在床上嬉戲打鬧，大玩枕頭大戰的場面，場面火辣。

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伍韻婷甜美誘惑惹聯想

大批網民對邵初與伍韻婷派福利，湧入二人的社交平台熱烈留言：「嘩，女神啊！」、「好美，又健康」、「兩位好正呀！」、「靚到不得了」。邵初《愛．回家》的拍檔歐瑞偉更留言：「女神」。而邵初更在伍韻婷帖文下以英文留言為對方跪下，伍韻婷搞笑回覆：「hahha 腳軟」，惹人有無限聯想。

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