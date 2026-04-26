Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》Minnie床戰火辣度爆燈 邵初與伍韻婷晒性感內衣照 激罕曝光「噴血身材」

影視圈
更新時間：12:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-26 HKT

2021年港姐季軍暨友誼小姐邵初，近年在《愛．回家之開心速遞》飾演「Minnie」成功入屋。最近邵初與TVB小花伍韻婷破天荒合作，為意大利知名內衣品牌拍攝一輯性感廣告照，二人更在酒店床上展開「大戰」，火辣程度引爆網民熱議。

邵初盡顯優雅女人味

31歲的邵初拋開角色的清純形象，散發出成熟優雅的女人味。從照片所見，拍攝地點選在奢華的五星級酒店內取景，邵初換上多套內衣，包括一套嫵媚的碎花款式，以及一套高貴的淺藍色絲質內衣。邵初坐在床上擺出自信美態甫士，配上絲滑的晨袍，將其纖細均勻的身材表露無遺，性感指數爆燈。

同場的伍韻婷穿上米白色的蕾絲內衣，完美展現健康性感一面，無論伍韻婷在床上輕跪，還是在花團錦簇的浴缸旁倚靠，臉上掛著燦爛笑容，散發出一種純真與誘惑交織的獨特魅力。最震撼網民的畫面，是邵初與伍韻婷在床上嬉戲打鬧，大玩枕頭大戰的場面，場面火辣。

相關閱讀：《愛回家》小花「全透視裝」挑戰性感極限？白滑上圍S形曲線一覽無遺  網民「擘大張相仔細研究」

伍韻婷甜美誘惑惹聯想

大批網民對邵初與伍韻婷派福利，湧入二人的社交平台熱烈留言：「嘩，女神啊！」、「好美，又健康」、「兩位好正呀！」、「靚到不得了」。邵初《愛．回家》的拍檔歐瑞偉更留言：「女神」。而邵初更在伍韻婷帖文下以英文留言為對方跪下，伍韻婷搞笑回覆：「hahha 腳軟」，惹人有無限聯想。

相關閱讀：怪宿宿｜前港姐伍韻婷三角PE褲晒美腿行「股」惑 探索日本時鐘酒店勁玩情趣用品

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
特朗普出席白宮記者協會晚宴期間有槍手開火，特勤人員立即撤離特朗普。美聯社
01:27
白宮記者晚宴傳槍聲 特朗普：槍手已被捕︱有片
即時國際
3小時前
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
15小時前
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
3小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
17小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
旅遊
20小時前
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
保健養生
2026-04-24 13:01 HKT
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
公屋座廁噴水如噴泉 住戶入伙不足一年叫苦「又不是要洗屁股」專家拆解成因 涉一設計問題
公屋座廁噴水如噴泉 住戶入伙不足一年叫苦「又不是要洗屁股」專家拆解成因 涉一設計問題
家居裝修
6小時前