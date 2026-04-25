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黎諾懿被9歲小春雞咋型唔俾飽飯食 舊拍檔李佳芯挑戰港版《悠長假期》送祝福：希望佢做到想做嘅嘢

影視圈
更新時間：15:15 2026-04-25 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-25 HKT

黎諾懿、李佳與幼子今日（25日）出席慈善活動，分享對飢餓、助養及惜食睇法。

黎諾懿讚大仔是「暖男」

育有兩子的黎諾懿，坦言作為家長必然經歷小孩揀飲選擇食的階段，大仔「小春雞」黎峰睿亦不例外，放學後吃下午茶後晚飯不想吃，所以要狠心拿走，當捱肚餓才會真正明白惜食。他說：「小春雞依家9歲開始發育，佢去到快餐店食完一個餐又兩個餐，我話：『夠啦喎！』，但佢仲話好肚餓，仲我講：『你作為爸爸，點唔畀飽飯我食架！』真係好好笑。」黎諾懿坦言驚大仔狂食變肥仔，不過會教導對方食物好重要不能浪費，更認為身教子女很重要，所以不時帶同兒子參與慈善活動，又指曾經帶同大仔作探訪活動向長者派糭，發覺大仔表現熱心，是一名「暖男」。他說：「大仔見到婆婆就話不如拎多隻糭，但畀多隻之後嘅人會無嘛！但佢話：『唔緊要啦！再買過。』，雖然佢未明，不過呢個心係好架！」

黎諾懿明日啟程大馬拍劇

談到工作方面，黎諾懿表示明日前往馬來西亞拍短劇，並會參與內地烹飪比賽。另外，提到舊拍檔李佳芯離巢後，將會為ViuTV翻拍自日本經典神劇《悠長假期》挑戰山口智子角色，引來網上熱話。黎諾懿說：「開心嘅！見到佢有唔同演出機會，我諗佢壓力都大，呢部神劇我都有睇，希望佢做到自己想做嘅嘢。」

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