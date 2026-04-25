「億萬駙馬」伍富橋老婆懷孕 5000呎豪宅將添新成員 梁兆楹出身富裕家族資產過億

伍富橋（Alvin）於2022年與富家女梁兆楹（Shirley）結婚，自此被封「億萬駙馬」。他們下月8日便踏入結婚4周年，近日因伍富橋太太在社交平台分享昂貴護膚品時，意外被眼尖的網民發現，所用的產品是專為孕婦預防妊娠紋而設，因而惹來懷孕揣測。 伍富橋接受傳媒訪問時，大方承認將為人父消息。

伍富橋造人成功梁兆楹已懷孕

伍富橋對富貴妻梁兆楹懷孕一事，回應傳媒時坦承太太有喜。據伍富橋表示原與太太計劃在結婚4周年當日才公布，沒料到被網民關注護膚品曝光造人成功，伍富橋坦言為此有少少打亂陣腳，不過伍富橋仍為即將做爸爸一事，多謝大家關心。

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伍富橋老婆梁兆楹早已有懷孕傳聞

早前梁兆楹在IG分享老公深夜跳舞影片，見到伍富橋在凌晨4時穿上睡衣，以木無表情在床邊手舞足蹈，當時伍富橋曾留言：「社交網上載一段深夜為太太跳舞的影片，並寫道：「基於不可抗力嘅因素，只好滿足佢嘅要求。凌晨4:00am，有人瞓唔着碌電話睇到呢條片，然後拍醒我叫我跳俾佢睇，呢期佢大晒，我覺得自己跳得唔錯」，令太太懷孕傳聞甚囂塵上。

伍富橋夫婦住5,000呎豪宅

伍富橋與太太梁兆楹結婚近4年來非常恩愛，曾曝光西貢相思灣5,000呎豪宅，二人又不時到外地旅行，經常形影不離在社交平台放閃，大晒美滿婚姻生活。有指伍富橋的外父有兩間麻將館，身家逾億。伍富橋近年減少在幕前演出，忙於打理在上環的2,000呎健身及物理治療中心，並親自任教。

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