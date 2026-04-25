Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿Dee自認舞技勝肥仔 恨同發哥合照爆城城暖心舉動 保錡走出情緒病陰霾：被鬧都起碼有人留意

影視圈
更新時間：14:45 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-25 HKT

何啟華（阿Dee）、吳保錡、吳肇軒等今日（25日）出席嘉年華開幕禮，擔任嘉賓的何啟華，與一眾「跑友」齊齊做熱身運動，不過他與參加者相比下做動作比較慢。阿Dee笑言自己動作慢，皆因要保持形態，可見他一身服裝顏色配合大家，所以不想爆汗搞到外表不夠好看。

阿Dee兩度斷韌帶

談到是否經常做運動，阿Dee表示上星期有做運動，但以踏單車居多，因為腳部有舊患，醫生則建議他多游泳及踏單車去鍛煉大腿肌肉。他說：「我試過跑步，但跑一日真係抖三日！我斷過兩次韌帶、半月板有輕微撕裂，其中一次因為跳舞整傷，另一次就係踢足球。」阿Dee坦言做藝人後較少時間做運動，但發現不少藝人忙於工作，同時又可以做運動，令他覺得好神奇。談到會否跟ERROR隊員梁業（肥仔）一齊跳舞，阿Dee笑說：「我唔會啦！因為我本身跳舞勁過佢，我可以自己跳。（肥仔應該跟你跳舞！）肥仔細細個好似觀眾咁見到偶像跳舞。」

何啟華以郭富城為目標

有份演出電影《寒戰1994》的Dee，談到快將舉行首映禮想跟那位前輩「集郵」。阿Dee笑言最想跟周潤發合照，從未在公開場合見過對方，就算有的話自己見到巨星，都會表現怕醜，反而見到靚女不會怕醜，皆因靚女不會理他。他說：「我都想跟郭富城影合照，記得當年拍《麥路人》見過佢，而佢個人好好，我呢啲無名無姓特約演員都未出道，就問可唔可以影張相？城城好有禮貌話：『收工同你影呀！』收工佢真係行埋嚟影相，呢個舉動好窩心，令我都要以佢為目標咁真誠、真心對待每一個人。」

保錡撐肥仔「肥只係外號」

熱愛跑步的保錡，表示跑步經驗有兩、三年，每星期會跑兩次，又認為做運動最緊要避免受傷。談到可有跑步貼士，保錡指身形較為肥胖人士首先要減磅，因為跑步初期會感覺較辛苦，並建議做健身運動減磅先，身形變輕少少才改為跑街。當笑問可會叫埋ERROR隊友肥仔（梁業）一齊跑步減肥？保錡笑說：「佢呢啲係肌肉，一啲都唔肥，肥只係外號！」對於ERROR隊員中那位最有運動細胞，保錡大讚阿Dee是一位國際舞者，曾奪得不少獎項。而早前自爆有情緒病的保錡，表示年多前已康復，當時出問題是情緒不健康，經常「鑽牛角尖」想法負面。他說：「依家橫掂咁負面，就當係一係好事，被人鬧都起碼有人留意。」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
20小時前
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
21小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
22小時前
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
影視圈
4小時前
六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮 ​
六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
2026-04-24 13:22 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
21小時前
李連杰健康狀況急轉直下？面色發黑現身星洲法會  曾被傳「換心回春」後容光煥發
李連杰健康狀況急轉直下？面色發黑現身星洲法會  曾被傳「換心回春」後容光煥發
影視圈
6小時前
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
影視圈
23小時前