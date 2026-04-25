阿Dee自認舞技勝肥仔 恨同發哥合照爆城城暖心舉動 保錡走出情緒病陰霾：被鬧都起碼有人留意

何啟華（阿Dee）、吳保錡、吳肇軒等今日（25日）出席嘉年華開幕禮，擔任嘉賓的何啟華，與一眾「跑友」齊齊做熱身運動，不過他與參加者相比下做動作比較慢。阿Dee笑言自己動作慢，皆因要保持形態，可見他一身服裝顏色配合大家，所以不想爆汗搞到外表不夠好看。

阿Dee兩度斷韌帶

談到是否經常做運動，阿Dee表示上星期有做運動，但以踏單車居多，因為腳部有舊患，醫生則建議他多游泳及踏單車去鍛煉大腿肌肉。他說：「我試過跑步，但跑一日真係抖三日！我斷過兩次韌帶、半月板有輕微撕裂，其中一次因為跳舞整傷，另一次就係踢足球。」阿Dee坦言做藝人後較少時間做運動，但發現不少藝人忙於工作，同時又可以做運動，令他覺得好神奇。談到會否跟ERROR隊員梁業（肥仔）一齊跳舞，阿Dee笑說：「我唔會啦！因為我本身跳舞勁過佢，我可以自己跳。（肥仔應該跟你跳舞！）肥仔細細個好似觀眾咁見到偶像跳舞。」

何啟華以郭富城為目標

有份演出電影《寒戰1994》的Dee，談到快將舉行首映禮想跟那位前輩「集郵」。阿Dee笑言最想跟周潤發合照，從未在公開場合見過對方，就算有的話自己見到巨星，都會表現怕醜，反而見到靚女不會怕醜，皆因靚女不會理他。他說：「我都想跟郭富城影合照，記得當年拍《麥路人》見過佢，而佢個人好好，我呢啲無名無姓特約演員都未出道，就問可唔可以影張相？城城好有禮貌話：『收工同你影呀！』收工佢真係行埋嚟影相，呢個舉動好窩心，令我都要以佢為目標咁真誠、真心對待每一個人。」

保錡撐肥仔「肥只係外號」

熱愛跑步的保錡，表示跑步經驗有兩、三年，每星期會跑兩次，又認為做運動最緊要避免受傷。談到可有跑步貼士，保錡指身形較為肥胖人士首先要減磅，因為跑步初期會感覺較辛苦，並建議做健身運動減磅先，身形變輕少少才改為跑街。當笑問可會叫埋ERROR隊友肥仔（梁業）一齊跑步減肥？保錡笑說：「佢呢啲係肌肉，一啲都唔肥，肥只係外號！」對於ERROR隊員中那位最有運動細胞，保錡大讚阿Dee是一位國際舞者，曾奪得不少獎項。而早前自爆有情緒病的保錡，表示年多前已康復，當時出問題是情緒不健康，經常「鑽牛角尖」想法負面。他說：「依家橫掂咁負面，就當係一係好事，被人鬧都起碼有人留意。」