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吳業坤離巢丨告別TMG疑鋪路專心做演員 TVB官網未除名「重點藝員」身份不變

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-25 HKT

吳業坤（坤哥）昨日（24日）出席港台十大中文金曲頒獎禮時，親口表示「今晚是最後一次以TMG歌手身份出席」，為與TVB旗下唱片公司TVB Music Group Limited（TMG）三年的合作關係畫上句號。有揣測吳業坤近年在劇界發展理想，未來打算向演員路線發展。

吳業坤排位照揭地位

雖然吳業坤宣布離開TMG，但與TVB的關係似乎未有因此而改變。目前在TVB的官方網頁上，吳業坤仍然是旗下藝人。而在電視廣播有限公司（TVB）早前公布的2025年度周年報告中，吳業坤亦依然在列，可見公司對其重視。

吳業坤自資做音樂

吳業坤昨晚在IG發文：「感謝TMG 這三年的循循善誘，做了很多我很喜歡的作品，就算到最後的時間也能獲獎，希望在十八對生日後的日子，讓我邊學習自資做音樂邊努力拍劇拍節目，我不會放棄唱歌的！亦謝謝港台一路以來的支持！！由新人獎到十一年後的今天都讓我有機會上台得獎！我不會辜負大家的支持！！感恩」。

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吳業坤出道初期以歌手身份打響名堂，但近年在戲劇界的發展亦漸見光芒。從《超級巨聲2》出道，初期星途平平，一直默默耕耘的吳業坤，近年在多套劇集中擔任重要角色，《誇世代》的「包豹」、《新聞女王》系列中的「PM」馬家明等，獲得不少好評。吳業坤去年在《刑偵12》飾演張振朗第二人格「阿賢」，催淚表白場面，演技備受肯定。

吳業坤奪「飛躍進步男藝員」獎

吳業坤在今年初的《萬千星輝頒獎典禮2025》上，憑藉在《刑偵12》及《新聞女王2》等劇集中的亮眼表現，奪得「飛躍進步男藝員」獎。吳業坤當時已明言下一個目標是磨練演技，向「最佳男配角」進發。

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