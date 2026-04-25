吳業坤離巢TMG丨「偽毒」形象因日籍妻逆轉 濱口愛子多才多藝留港4年練成流利廣東話

吳業坤（坤哥）早前因TVB旗下唱片公司TVB Music Group Limited（TMG）官方歌手名單被「除名」，賀年歌亦冇份，已傳出滿約離TMG消息。吳業坤昨日（24日）出席港台十大中文金曲頒獎禮證實，並在IG發文感謝過去三年的循循善誘，為合作關係畫上句號。吳業坤初出道時以「偽毒」形象深入民心，婚姻成形象轉捩點。

吳業坤轉型顧家人設

吳業坤初出道時以「眼鏡宅男」和憨厚形象吸納粉絲，隨後卻連環與多位女藝人傳緋聞，因而被網民冠以「偽毒」稱號。直到2022年，吳業坤突然宣布與結婚消息，被爆太太為日本新聞主播濱口愛子，轉型為愛家的「人夫」，之後摘下眼鏡，又勤練空手道，更於2025年入選香港空手道初級代表隊，成功讓大眾對吳業坤的觀感好轉，搣甩「偽毒」負評。

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吳業坤的31歲日籍妻濱口愛子，畢業於日本的立命館大學。濱口愛子婚前在日本為一位多才多藝藝人，曾擔任電視節目主持、演員及新聞主播，並在日本有線電視頻道Green Channel主持賽馬直播節目。濱口愛子毅然放下當地事業，陪老公吳業坤留港定居。

濱口愛子積極融入本地生活

濱口愛子來香港後，積極融入本地生活，用心學習廣東話，並開設個人YouTube頻道，並全程以流利的廣東話與觀眾分享在香港生活的點滴，深受網民歡迎。濱口愛子獲不少品牌關注，獲邀出席不少活動，吸金力強。

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