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十大中文金曲獎2026｜金獎得主林家謙「餵狗大過天」完騷速逃 周殷廷避談隱藏正印稱病離場 馮允謙不貪心獲四殊榮已感幸運

影視圈
更新時間：02:31 2026-04-25 HKT
發佈時間：02:31 2026-04-25 HKT

港台十大中文金曲「CASH最佳創作歌手獎」金獎得主林家謙沒受訪便離場，林家謙在離場前表示：「真的不好意思，因為完Show心急趕着回家餵狗，所以完Show便走了。因此很對不起大家。」

YT陷公關災難

同樣速逃的仲有YT周殷廷，近日他被指借陳凱詠(Jace)「自炒緋聞」引來的公關災難，其實YT已有隱藏正印，正印疑似是38歲的失婚KOL梁雅琳（Hilda），但記者追訪他時，大會工作人員指YT因身體不適已離場，更解釋YT是嚴重鼻敏感。

馮允謙失落大獎冇不開心

失落「最優秀流行歌手大獎」的馮允謙坦言冇不開心，覺得獲四個獎已好幸運，不能太貪心，笑言平時會食漢堡包慶祝，但最近快閃往加拿大肥了所以要忍口，又談到剛剛在台上演唱時因舞台落雪效果噴泡沫，他不慎吸入險些影響了演出。

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