十大中文金曲獎2026｜COLLAR首奪組合獎3成員代表出席 GAO及芯駖取笑Winka熟悉場地 與男友朱芸編合作會「俾面」對方

COLLAR 首次在《十大中文金曲頒獎典禮》奪得「最佳樂隊/組合」銅獎。但這晚只得Winka、GAO 及芯駖三個出席，受訪時他們表示，真的沒辦法，因為很多場合也不能齊人出席，今晚其他人有工作。不過他們解釋，之前已經全隊人一起出席領獎環節，所以是很尊重大會。

Winka首次與男友合作演出

GAO及芯駖表示，對這個場地感到有點陌生，但二人取笑Winka卻很熟悉這個場地，因為男友朱芸編擔任策劃第四屆「香港流行文化節」的「夢之深境」，Winka也參與演出。Winka表示，這次算是正式與男友合作演出，所以這兩星期已經來了這個場地近5次，問她這次與男友合作是否特別有感覺？Winka表示，覺得與現場的和音及陣容盛大的管弦樂隊合作感覺更大。追問這次與男朋友合作可有爭拗？Winka說：「好彩沒有，平時大家爭拗更多，因為大家都是要求高的人會經常爭持不下，但這次他是策劃及監製身份，我也有階級之分，所以會俾面他，（平時便不會嗎？）要看場合了，如果在家中或在車廂內便不會俾面他。哈哈！」