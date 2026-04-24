十大中文金曲獎2026｜衛蘭11月紅館騷最想邀黎明 44歲生日願望身體健康 盼另一半思想成熟信仰相同

衛蘭（Janice)出席《十大中文金曲頒獎禮音樂會》，她透露11月將會回到香港舉行巡迴演唱會最後一站，屆時將會在紅館開騷，這次一連串巡演已經邀請了所有舊唱片公司的歌手例如楊千嬅、李治廷、JW(王灝兒）及應昌佑，只欠老闆黎明還未邀請，所以她表明，這次紅館演唱會很想邀得黎明擔任表演嘉賓說：「早前黎明舉行演唱會時，我送了花籃給他上面寫着I Really Miss You， hope to see you soon，希望他明白我的意思。

Janice擇偶條件要可溝通

早前剛渡過了44歲生日的Janice表示生日願望十分簡單就是身體健康，問她是否想找到另一半？Janice說：「這是我一直渴望的，若另一半出現便好了，真的會很開心，但現在沒有也很開心，其實有些人說我不說話時很惡，有些人覺得我太靜以為我有男友而不敢跟我說話，（小鮮肉合心意嗎？）不介意，只要思想成熟便可以，最緊要大家能夠溝通得到，最好另一半與我有一樣的信仰。」

衛蘭任A-Lin嘉賓學到很多

此外，早前擔任A-Lin演唱會嘉賓，Janice表示，很開心能在對方身上學到很多，更說：「A-Lin還唱我的歌真的很有誠意，事前她花了一個月時間去練習，（你會請她擔任演唱會嘉賓嗎？）還未計劃。」

