十大中文金曲獎2026｜李幸倪首奪最佳唱片獎兼冧莊最優秀女歌手 張天賦缺席奪四獎 盧冠廷獲金針獎感激太太與伯樂周梁淑怡

「第47屆十大中文金曲」今晚在東九文化中心劇院舉行，共頒發11個獎項類別，大會有別以往模式，上月已陸續頒發部分獎項，今晚才揭曉其餘四項大獎，李幸倪憑專輯《Leap of Faith》首奪「最佳中文唱片獎」，一同獲獎的MC張天賦卻缺席，二人同奪「最優秀流行男／女歌手大獎」，李幸倪（Gin Lee）更是三度冧莊；「全球華人至尊金曲獎」屬Gareth.T《用背脊唱情歌》。

盧冠廷獲頒金針獎獻唱三曲

75歲盧冠廷(LoLo)在港台「第47屆十大中文金曲」頒獎典禮中成為「金針獎」得主，盧冠廷獻唱三首重新編曲的歌，包括《但願人長久》、《陪著你走》和《天鳥》，全場熱烈和唱。大會邀請周梁淑怡擔任頒獎嘉賓，她是首個為盧冠廷舉行演唱會的人，從她手上接過獎項特別有意義。盧冠廷感謝太太一直的陪伴，沒有太太不會得獎，他自覺是幸運的人，能以音樂作為終身職業，他會繼續努力，指追求夢想沒有年齡限制，奇蹟會一直出現。

張天賦缺席拍片致歉承諾創新

張天賦獲「最優秀流行男歌手」以及「最佳中文唱片」獎，歌曲《懷疑人生》獲十大中文金曲獎，雖然他有要事在身，未有到場領獎，但就拍片發表感言，他對於缺席頒獎禮表示抱歉，感謝粉絲和聽眾對他的支持，未來會在音樂路上努力創新風格，望大家繼續支持他。

「第47屆十大中文金曲」得獎名單

優秀流行歌手大獎(排名不分先後)

Gareth. T、李幸倪、周殷廷、林家謙、泳兒、張天賦、陳柏宇、雲浩影、馮允謙、衛蘭

十大中文金曲獎(排名不分先後)

1. The Best Version Of Me（衛蘭）

2. 四月物語（林家謙）

3. 用背脊唱情歌（Gareth.T）

4. 白夜行（李幸倪）

5. 你流淚所以我流淚（Dear Jane）

6. 我所看見的未來（陳柏宇）

7. 我們什麼都不是（馬天佑）

8. 然之後（馮允謙）

9. 愛情求生案内書（吳業坤）

10.懷疑人生（張天賦）

優秀流行華語歌曲獎

上場（周殷廷）

最有前途新人獎

金獎：康堤

銀獎：Amy Lo

銅獎：晚安莉莉

優異獎：(排名不分先後)IdG Bubbles、林暐竣、黃博

最佳進步獎

金獎：moon tang

銀獎：林愷鈴

銅獎：黎展峰

最佳樂隊/組合獎

金獎：Dear Jane

銀獎：Pandora

銅獎：COLLAR

CASH最佳創作歌手獎

金獎：林家謙

銀獎：馮允謙

銅獎：洪嘉豪

最佳中文唱片獎

男歌手：張天賦《Sweet & Sour》

女歌手：李幸倪《Leap of Faith》

樂隊/組合：Pandora《BLOOM》

全球華人至尊金曲獎

用背脊唱情歌（Gareth.T）

最優秀流行歌手大獎

男歌手：張天賦

文歌手：李幸倪

金針獎：盧冠廷