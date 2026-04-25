Ian陳卓賢7月啟德開騷親解「23」密碼 曾怕唱歌幸走出低谷重拾舞台熱愛 自爆曾因落選青年隊街頭痛哭

Ian（陳卓賢）去年完成個人演唱會巡迴，休息一年後，將在7月帶來全新演唱會。今次Ian承接上一次「TEARS」的題材，以「GROWTH」為題，用「顏色」與情緒去描繪成長，讓歌迷感受從哭泣到堅強的不同面向。撰文︰霍淇、攝影︰羅安強

Ian探討成長路

Ian於7月23日起在啟德體藝館舉行6場「GROWTH ：LIVE 2026」，今次演唱會主題是成長，Ian要講的並非個人蛻變，而是想跟大家一起探討成長，「成長入面都包含咗好多唔同嘅顏色，唔同嘅情緒。其實有少少承接上次TEARS，上次我哋就係講，大家唔好吝嗇自己嘅眼淚，喊過先覺得自己真正長大。」Ian今年每月都出一首歌，當中或多或少也是關於成長，或對事情的看法；屆時會把這些歌曲放進演唱會之外，也會把自己觀察到，別人的成長經歷放在個唱中。至於選在每月23日出歌，及在8點23分開場，他解釋是因為當初知道在7月23日開騷，故作為特別編排。至於之後是否加場？就要看觀眾反應。

Ian開騷！

Ian於7月23日起在啟德體藝館舉行6場「GROWTH ：LIVE 2026」。

Ian為演唱會積極健身。

Ian曾經迷失，幸再次愛上音樂。

Ian再次愛上音樂

兩年前的TEARS演唱會，Ian明言在TEARS之前，有段時間很怕唱歌，「寫歌特登寫短啲，上台唱完可以快啲落返台，嗰陣係有少少怕上台。TEARS就令到我重新愛上音樂、唱歌，同埋上舞台表演呢一樣嘢。」而經過一連串的巡迴後，也發現自己心態上從容不少。Ian指以前好怕做錯事，經常有「不做不錯」這些想法，現在經已放開心情，重拾參加《全民造星》、初出道時的投入，享受過程；笑言近期失眠是因為晚上靈感澎湃，寫歌亢奮到天亮！對於音樂，他覺得並非是工作而是純粹享受。如果以顏色對應心境，Ian指早幾年是深灰、灰濛濛，兩年前開始有光澤，目前是黃橙色，彷彿有光灑落，象徵心情明亮、積極。

Ian受訪，暢所欲言。

Ian於7月23日起在啟德體藝館舉行6場「GROWTH ：LIVE 2026」。

距離上次演唱會是兩年前，Ian成熟了許多。

Ian重拾以前參加《全民造星》和初出道時的投入，享受過程。

Ian越哭越堅強

Ian是圈中尖子，過往是香港男子排球代表隊成員，雖然履歷甚好，但也試過因讀書成績不好而不敢回家，「當時要運動、學業一齊，未必兼顧到，有啲失衡，學業唔好，怕家人鬧。」在運動上也非一帆風順，經歷過挫折，跌過好多次，「有一次我選香港青年隊，其實嗰陣時滿懷希望，有信心入選，我記得嗰時係放學，練完波就行去搭巴士，返屋企嗰段路上網睇公布名單，我重複睇咗幾10次都冇自己個名！跟住就喺條街喊，一路行一路喊。明明應該行去車站搭車返屋企，我好似空白咗咁一路行，唔知行咗去邊度……」他指人生每階段經歷大大小小挫折，現在回看，「係一種歷練。」這些經歷造就他的堅持。

Ian回憶讀書時期，悲喜交集。

Ian對創作仍能保持新鮮感，也希望能嘗試不同曲風。

Ian在2019年演過舞台劇，玩得頗開心。

完成今年音樂上的項目，Ian有意再演舞台劇。

Ian不經不覺出道8年

今次演唱會，Ian仍會擔任音樂監製，也有走出舒適圈的嘗試。當中有些環節，他不太擅長，故要訓練，至於是甚麼呢？他笑稱賣關子，最近積極健身，「想操好body。」而揀啟德開騷，他形容因為上次不斷encore，笑說︰「呢次大家離場嗰陣會方便啲。都希望大家睇騷時，暫時放下生活壓力，帶走開心回憶同力量。」不經不覺，Ian出道8年，他仍能對創作保持新鮮感，也希望嘗試不同曲風。Ian在2019年演舞台劇，形容當時玩得頗開心，好想再演出，惟要完成今年所有音樂上的項目才可以。

陳卓賢Makeup Artist︰Rainbow Chung、Hair Stylist︰Sing Tam@Artifylab、Stylist︰Charles Wong、Wardrobe︰STUDIO REDEMPTIVE（@studio_redemptive）；Venue︰No.5 Studio HK