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魔音女團丨莊子璇否認係「撥頭髮心機女」 大喊冤枉：我連舞步都未記得切 倪嘉雯慶幸成員目標一致冇時間理是非

影視圈
更新時間：21:47 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:47 2026-04-24 HKT

《魔音女團》練習生莊子璇、倪樂琳、倪嘉雯、宋宛穎、喬美莎及穎喬等今日為節目《唱錢》進行試音，當中莊子璇唱《女神》及倪嘉雯唱《容易受傷的女人》時齊齊「肥佬」，而倪嘉雯想再挑戰，最終亦告失敗收場。

倪嘉雯唱歌「肥佬」直言受打擊

倪嘉雯坦言有少少打擊，對剛才的表現也不太滿意，本來以為可以成首完成到，又指平日在家看的時候見到歌手很輕鬆，以為好簡單，原來自己不是歌手命，覺得自己的唱功還需要加緊進步，笑言歌手真的不易做，不過做了練習生之後自己的確有進步，學了唱歌的技巧。莊子璇就解釋自己事前沒有準備，由於這是測音準，所以需要練習，不過之前也有玩過《唱錢》，當時的成績比現在好。

莊子璇指大家勤力練習

提到班主任陳奐仁拍片爆「魔音女團」中有「心機女」在舞蹈中加撥頭髮的小動作及缺席排舞等事情，有網民即估嫌疑人是莊子璇，對此，倪嘉雯自言忘記舞蹈是否有小動作，也指大家也叫他們去學如何面對鏡頭的動作；而莊子璇就認為，有必殺技其實沒有太大問題，對於被網民懷疑，她大喊冤枉，指自己連舞步也未記得切。至於是否有人缺席？二人表示組員沒有，反而大家都很勤力地練習，就算放假也會回來練習，因為一缺席就不能跟上進度。

倪嘉雯坦言最初驚有是非

提到那麼多女生，是否會有是非？倪嘉雯坦言最初也有點驚：「咁多個女仔一齊都驚有小小，但係好好彩大家目標一致，想跳得好，反而冇咁多時間理呢啲嘢。」莊子璇也認為大家是一個團，所以會齊心協力去做，反而會更團結，而她們也指平日大家也會互相提點。對於若有人加小動作在舞蹈中，她們認為在solo部份是可以，完全沒問題。

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