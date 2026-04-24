魔音女團丨宋宛穎MV「企C位」自揭導師按狀態分配 直認對跳舞信心大過唱歌 為陳奐仁澄清「撥頭髮」係節目效果非有「心機女」

《魔音女團》練習生宋宛穎、李尹嫣、穎喬、倪樂琳、王迅文、盧映彤、廖慧儀、蔡華英、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎及葉靖儀今日於節目播放前出席《唱錢》節目試音並進行宣傳，其中鄧凱文、邢慧敏、俞可程及陳熙蕊則未有隨隊出席。宋宛穎與倪樂琳於《唱錢》試音環節雙雙憑《女神》一曲過關，受訪時倪樂琳表示甚少在人群面前唱歌，終於在面試後演唱成功一雪前恥。

喬美莎較想唱英文歌

至於在MV中與宋宛穎及喬美莎「企C位」，三位均表示其他成員均有機會在鏡頭中間展示自己，宋宛穎則透露拍攝當日領團員跳群舞為導師安排：「我都係叫名先知道，可能導師有按上堂狀態去分配。我對跳舞信心大過唱歌，所以今日好緊張。」喬美莎今日未有上台演唱，仍盛讚一眾隊友演唱廣東歌的能力：「我比較想唱英文歌，我廣東話能力未夠完美，國語或英文會比較好，一個禮拜先學到一首廣東歌。」但表示最鍾情依然是跳舞，往後或會效法偶像Nicki Minaj及Cardi B挑戰英語饒舌。

宋宛穎否定「攻心計」猜疑

陳奐仁之前於社交平台拍片談到有《魔音女團》成員缺席練舞，卻自行加插「撥頭髮」等動作，宋宛穎馬上為陳奐仁及團隊澄清：「只係節目效果，我親自問過，係佢自己作出嚟！」表示團員之間非常團結，是自己歷來拍攝最開心的節目。對於有指該「攻心計」成員以撥頭髮為絕招，宋宛穎則反問：「撥頭髮咁少嘢？必殺技應該要再練勁啲！」笑言大家或要練後空翻但怕骨頭粉碎。

