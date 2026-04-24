Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魔音女團丨宋宛穎MV「企C位」自揭導師按狀態分配 直認對跳舞信心大過唱歌 為陳奐仁澄清「撥頭髮」係節目效果非有「心機女」

影視圈
更新時間：21:15 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:15 2026-04-24 HKT

《魔音女團》練習生宋宛穎、李尹嫣、穎喬、倪樂琳、王迅文、盧映彤、廖慧儀、蔡華英、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎及葉靖儀今日於節目播放前出席《唱錢》節目試音並進行宣傳，其中鄧凱文、邢慧敏、俞可程及陳熙蕊則未有隨隊出席。宋宛穎與倪樂琳於《唱錢》試音環節雙雙憑《女神》一曲過關，受訪時倪樂琳表示甚少在人群面前唱歌，終於在面試後演唱成功一雪前恥。

喬美莎較想唱英文歌

至於在MV中與宋宛穎及喬美莎「企C位」，三位均表示其他成員均有機會在鏡頭中間展示自己，宋宛穎則透露拍攝當日領團員跳群舞為導師安排：「我都係叫名先知道，可能導師有按上堂狀態去分配。我對跳舞信心大過唱歌，所以今日好緊張。」喬美莎今日未有上台演唱，仍盛讚一眾隊友演唱廣東歌的能力：「我比較想唱英文歌，我廣東話能力未夠完美，國語或英文會比較好，一個禮拜先學到一首廣東歌。」但表示最鍾情依然是跳舞，往後或會效法偶像Nicki Minaj及Cardi B挑戰英語饒舌。

宋宛穎否定「攻心計」猜疑

陳奐仁之前於社交平台拍片談到有《魔音女團》成員缺席練舞，卻自行加插「撥頭髮」等動作，宋宛穎馬上為陳奐仁及團隊澄清：「只係節目效果，我親自問過，係佢自己作出嚟！」表示團員之間非常團結，是自己歷來拍攝最開心的節目。對於有指該「攻心計」成員以撥頭髮為絕招，宋宛穎則反問：「撥頭髮咁少嘢？必殺技應該要再練勁啲！」笑言大家或要練後空翻但怕骨頭粉碎。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
10小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
7小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
01:47
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
9小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
12小時前
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
海外置業
8小時前
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
4小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
影視圈
10小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT