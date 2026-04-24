馬國明被蕭正楠踢爆上繳湯洛雯「份糧大到夠阿媽用」 生仔隨緣搵定錢先 蕭正楠兒子趁黃翠如離家學識錫錫

綜藝節目《夫妻肺片》今日舉行開鏡拜神儀式，由曹永廉、蕭正楠、吳若希及車婉婉擔任「五星級求生教練」，與一眾星級戰友拆解夫妻相處日常炸彈。蕭正楠、曹永廉與首集嘉賓馬國明及譚俊彥受訪，四位人夫均表示節目上大爆馬國明不少秘密，蕭正楠亦坦誠大家收入交由太太管理：「呢三位人夫都全程投入，出糧全部上繳，馬國明嗰份大到夠阿媽用！」連馬國明亦笑言：「駛乜私己錢，買嘢又唔駛申請，老婆有時都叫我買嘢，我話唔好買，買到冇晒錢。」

蕭正楠戶口儲備高達七位數字

譚俊彥笑言自己零用錢僅夠增值八達通每日夠錢搭車已經很開心。蕭正楠卻自揭目前與黃翠如日常開銷分開計算，為儲錢買樓亦曾開辦聯合戶口：「已經將戶口封頂，啲錢留畀個仔。（你在用兒子的錢？）佢自己用緊，我係幫老細搵錢，幼兒遊戲班要8000元一個月，第時學費要駛幾大！所以先要咁辛苦開騷搵奶粉錢！」蕭正楠表示戶口儲備有高達七位數字，馬國明隨即開玩笑指只差兩元便到八位數！

馬國明勤練歌𠱁老婆

將與馬國明、曹永廉在七月再度到內地開騷兩日，馬國明更勤力地買卡拉OK機在家中練歌，因此進步神速，但仍笑言只是「呃飯食」本來只想到現場「帶位」，但太太亦不介意自己在家中唱歌：「我老婆唔聽我唱歌。」但蕭正楠卻踢爆馬國明借《愛情影畫戲》一句「明明是愛你」憑歌寄意𠱁老婆。蕭正楠亦表示希望七月到馬來西亞雲頂演唱能夠能帶兒子首次乘搭飛機。

黃翠如離家兒子進步神速

近日黃翠如離家拍攝旅遊節目，母子僅靠視像電話聯繫相當煎熬，但蕭正楠笑言兒子專注交流幾秒後便放空，亦透露兒子在母親離家期間學習進步神速：「每日都識多咗嘢，最近兩日學識錫錫呀！餵飯之後叫佢錫錫爸爸，就靠過嚟錫一啖。」當黃翠如發現兒子在自己缺席期間解鎖多一項成就便感到呷醋，蕭正楠同共見證重要時刻：「希望佢仲未識行，等佢返到嚟先學識行第一步。」談到生仔經，馬國明表示與太太共識一致：「隨緣啦，𠵱家搵定錢先！」

