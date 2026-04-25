Harry Styles傳向女友求婚成功 撻着8個月即訂終身 Zoe Kravitz手上巨鑽洩蜜

英國男團One Direction出身的歌手Harry Styles去年8月爆出與「貓女」Zoe Kravitz熱戀，短短8個月後，近日有傳Harry已向女友求婚。知情人士透露32歲的Harry對37歲的Zoe「深深着迷」，因此二人已準備攜手步入婚姻。

Zoe被目擊戴巨鑽咀嘴

消息人士再指：「他們身邊的人對此一點都不意外。」近日Zoe被目擊在倫敦某酒店外，與Harry咀嘴，其手上還戴着一隻超大的鑽戒，讓訂婚傳聞甚囂塵上。二人的戀情最早於去年8月曝光，1個月後，女方已帶Harry見其歌手父親Lenny Kravitz。去年聖誕節，Zoe還到Harry位於英國柴郡的家中共度佳節，隨後他們飛往巴哈馬迎接新年，當時更傳出男方可能已在當地求婚。上月，二人還被拍到在紐約參加《周末直播》派對後，手牽手離場。

Harry舊愛遍及天后名模

Zoe於2019年與演員Karl Glusman結婚，但於2021年分手，之後她戀上查寧塔圖（Channning Tatum），拍拖3年後於2024年分手。Harry的情史亦十分精彩，過去曾與樂壇天后Taylor Swift、名模Kendall Jenner、影星奧莉花懷特（Olivia Wilde）、Taylor Russell等拍拖。事業方面，Harry非常忙碌，上月推出新專輯《Kiss All The Time. Disco, Occasionally》，一發行便空降排行榜冠軍。他亦即將展開巡演，先在阿姆斯特丹舉行多場演出，隨後在倫敦，連開12場破紀錄演唱會，之後又在紐約麥迪遜廣場花園進行長達30場的駐唱演出，行程相當緊湊。

