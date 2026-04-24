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吳若希影全家福賀囡囡9歲生日 大女Giselle現少女感 老公早前被預言出軌Jinny懸賞「捉姦」

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-24 HKT

吳若希（Jinny）與澳門闊少老公何兆鴻（Alex）婚後育有一對子女，家庭生活備受關注。日前，他們為大女「淼淼」Giselle慶祝9歲生日，何兆鴻在社交平台大晒溫馨全家福，並感性發文賀女兒又大一歲。

吳若希一家四口賀囡囡生日

從何兆鴻分享的生日照可見，一家四口以藍色系「家庭裝」亮相，身後有「HAPPY BIRTHDAY」及巨大的「9」字氣球作佈置。相中可見，9歲的Giselle頭戴有「HAPPY BIRTHDAY」字樣的小皇冠頭飾，穿著藍色公主裙，臉型與五官精緻，頗有母親吳若希的影子，已初現少女感。身旁的弟弟Kylian則留著一頭清爽短髮，眼仔碌碌，樣子十分可愛。一家人圍著數個精緻的生日蛋糕，笑容滿面，幸福洋溢。

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何兆鴻稱女兒是「管家婆」

吳若希老公何兆鴻在帖文中向女兒示愛，稱Giselle為「小公主」及「管家婆」，更感性寫道：「9歲的你多一份少女感，不知不覺你從一個BB到現在每天做我的管家婆，多謝你，因為有你我才不知道什麼是『累』。I Love you Giselle」。

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吳若希老公被預言出軌？

儘管一家人看似幸福美滿，但早前多位玄學家曾預測，吳若希今年的婚姻將面臨重大考驗，更斷言其老公何兆鴻在今年秋天至明年上半年期間「一定會出軌」。面對這些不吉利的預測，吳若希似乎未有擔憂，早前更霸氣地向公眾「懸賞」，呼籲大家若發現她的老公有任何不軌行為，務必幫忙拍下照片，以便她日後可作為「呈堂證供」，其豁達又帶點幽默的回應，一度引起網民討論。但無論玄學家預測如何，此刻吳若希一家展現的幸福畫面，已羨煞旁人。

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