柯煒林患癌後學懂面對煩惱 電影《大濛》謝票感動到眼濕濕望香港有2500萬票房 趙君瑜自爆被林敏驄嚇窒

柯煒林（Will）、林熙彤（Hazel）、許寶恆（Alice）、趙君瑜（Angelina）今日出席品牌開幕活動，談到為主演電影《大濛》到戲院謝票，柯煒林表示感覺開心，有時感動到眼濕濕，其中最特別為答謝前往台灣睇戲的觀眾，然後自己在港包場請睇戲見到他們：「入到戲院感覺係『多謝你哋！』，因為去年接受太多愛，自己都好想回饋。」Will表示在網上睇見不少觀眾留言感到窩心，當中有人睇完部戲覺得好喜歡，觀眾會以自己方法分享出去，尤其用文字表達。

柯煒林當年為《點五步》謝票長達十年

談到對電影票房期望，Will笑言該片在台灣票房突破新台幣1億，即兌換港幣是2500萬，所以也希望香港票房有2500萬。問到會否繼續努力謝票？Will指當年為電影《點五步》謝票有十年時間，試過在台灣得四位觀眾都會一樣去謝票，對他來說只要安排了到戲院謝票有觀眾入場，無論觀眾多與少也會否到場謝票。而早前確診肺腺癌第四期的Will，坦言過去八個月不時跟心理治療師會面傾計，對方會引導下發現自己察覺不到的不開心事，然後他學懂自行面對煩惱。

林熙彤趙君瑜成同門姊妹

趙君瑜（Angelina）早前成為林熙彤（Hazel）同公司藝人，兩人變成同門姊妹。不過Angelina笑言一直沒有當Hazel是師姐，大家合作演出《夜王》已認識，加上有共同朋友，但她大讚Hazel為人好Sweet，內心好感熟，而且懂得攝影及下廚，有時感覺幾似大姐姐。Hazel則大讚Angelina是好溫柔女生，經常為對方拍照，但在鏡頭前是零死角美女。談到Angelina跟吳肇軒、蔡蕙琪（葵芳）、蓮花、筆華棋於紅地毯訪問一眾影星，Angelina表示雖則事前做足功課，但臨場發揮也自覺不足，就算頒獎禮完美結束後，自己也睡不著，因為不停回想自己的表現。談到她被林敏驄嚇親，她笑說：「佢講下笑，都係好奇問下我係邊個？有少少被佢嚇窒咗！但有吳肇軒解圍。我覺得要吳肇軒學習，佢執生能力高又轉數快，任何嘢都當笑話講。」提到昨晚有份參與《夜王》慶功宴，Hazel笑言未能成功抽到現金獎，但見到大家抽到獎巳經開心。