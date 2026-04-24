Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柯煒林患癌後學懂面對煩惱 電影《大濛》謝票感動到眼濕濕望香港有2500萬票房 趙君瑜自爆被林敏驄嚇窒

影視圈
更新時間：17:45 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:45 2026-04-24 HKT

柯煒林（Will）、林熙彤（Hazel）、許寶恆（Alice）、趙君瑜（Angelina）今日出席品牌開幕活動，談到為主演電影《大濛》到戲院謝票，柯煒林表示感覺開心，有時感動到眼濕濕，其中最特別為答謝前往台灣睇戲的觀眾，然後自己在港包場請睇戲見到他們：「入到戲院感覺係『多謝你哋！』，因為去年接受太多愛，自己都好想回饋。」Will表示在網上睇見不少觀眾留言感到窩心，當中有人睇完部戲覺得好喜歡，觀眾會以自己方法分享出去，尤其用文字表達。

柯煒林當年為《點五步》謝票長達十年

談到對電影票房期望，Will笑言該片在台灣票房突破新台幣1億，即兌換港幣是2500萬，所以也希望香港票房有2500萬。問到會否繼續努力謝票？Will指當年為電影《點五步》謝票有十年時間，試過在台灣得四位觀眾都會一樣去謝票，對他來說只要安排了到戲院謝票有觀眾入場，無論觀眾多與少也會否到場謝票。而早前確診肺腺癌第四期的Will，坦言過去八個月不時跟心理治療師會面傾計，對方會引導下發現自己察覺不到的不開心事，然後他學懂自行面對煩惱。

林熙彤趙君瑜成同門姊妹

趙君瑜（Angelina）早前成為林熙彤（Hazel）同公司藝人，兩人變成同門姊妹。不過Angelina笑言一直沒有當Hazel是師姐，大家合作演出《夜王》已認識，加上有共同朋友，但她大讚Hazel為人好Sweet，內心好感熟，而且懂得攝影及下廚，有時感覺幾似大姐姐。Hazel則大讚Angelina是好溫柔女生，經常為對方拍照，但在鏡頭前是零死角美女。談到Angelina跟吳肇軒、蔡蕙琪（葵芳）、蓮花、筆華棋於紅地毯訪問一眾影星，Angelina表示雖則事前做足功課，但臨場發揮也自覺不足，就算頒獎禮完美結束後，自己也睡不著，因為不停回想自己的表現。談到她被林敏驄嚇親，她笑說：「佢講下笑，都係好奇問下我係邊個？有少少被佢嚇窒咗！但有吳肇軒解圍。我覺得要吳肇軒學習，佢執生能力高又轉數快，任何嘢都當笑話講。」提到昨晚有份參與《夜王》慶功宴，Hazel笑言未能成功抽到現金獎，但見到大家抽到獎巳經開心。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
8小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
6小時前
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
影視圈
5小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
2小時前
翻叮豬腳薑連環大爆炸 廚房災情嚴重 罪魁原來係呢樣嘢 附微波爐安全使用守則｜Juicy叮（Threads截圖（資料來源：jackiekwan1101＠Threads））
翻叮豬腳薑連環大爆炸 廚房災情嚴重 罪魁原來係呢樣嘢 附微波爐安全使用守則｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
4小時前