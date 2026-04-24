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王菀之回應被張敬軒「退追蹤」 剖析20年友情：他揹住好多人 首跨界任作曲家兼上台跳舞

影視圈
更新時間：18:15 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:15 2026-04-24 HKT

王菀之（Ivana）首度以作曲家身份參與《之間—吳冠中水墨行》，在下月22日起在文化中心大劇院的4場表演，一個以音樂、歌唱以及形體動作的演出。身為唱作人的Ivana，近年投放不少時間在幕後以及藝術創作項目上，今次是她首度以作曲家身份收到香港舞蹈團的邀請，為舞者創作音樂並參與其中，「這次滿足了很多願望，我自己也喜歡跳舞，這次有專業的舞者聽著我的音樂去演出，是夢想成真。」Ivana笑言有很多喜歡做的事，但因為不懂得推銷自己，所以只懂默默去做，沒想到機會終於發生，問到參與創作可有壓力？她笑言沒有：「壓力只在限期上，因為我也是半個舞者，知道音樂交出來後才能讓舞者開始創作，很多時大家都是交DEMO，但我希望交出成品，所以在前期參與多些，令大家有更多空間，聽著完成的音樂去構思呈現的視覺畫面。」文：李文偉、圖：朱偉彥

Ivana曾去學跳舞

Ivana指做藝術項目反而沒有框架，可以與團隊分享著感受，至於做流行曲則有框架，需要容易聽、能夠流行，而這次香港舞蹈團方面亦邀請她上台演出，Ivana笑言沒想到專家們沒考慮到她的水平便提出讓她一起跳，令她喜出望外，笑言和大家同台跳舞不會怕，因水準上一定有不同，反而更可以享受形體動作上，「只是基於音樂去即時演繹，將自己的感受做出來，而且背景就是我所做的音樂，所以不會恐懼。之前演唱會上也做過類似的表演，後來我去學跳舞，因為自己有很多想表達，學習跳舞可以掌握更多表達方式。」

Ivana與軒仔關係在心中

Ivana剛完成了與謝君豪的60多場舞台劇巡演，以及現場演出場地的巡迴演出，而她的《王菀之「合體」演唱會》也將赴澳洲以及上海兩站演出，早前澳門站她邀得多年老友張敬軒同台，前不久張敬軒任保安局導師，以及退追蹤包括Ivana等大批圈中好友，二人關係成為網民話題。談到張敬軒的轉變，Ivana表示：「不如我談談我心目中的張敬軒是怎樣的人，這次演出回顧了我們超過20年的友情，他好似是一個人、但他揹住了好多人，亦在很多人的生命中出現，是一個幫助過很多人的人，從第一刻開始，他都是很善良、很委身於創作和演出的人，到現在我仍是這樣看待他。」Ivana指大家仍不時聯絡、分享大家的成長，上次見面是澳門站演出，問到「退追蹤」一事會否影響她與張敬軒再「合體」？Ivana笑言聽說被退追蹤，但二人關係則是在心中，不過「合體」演唱會每次的對象都不同，暫時未有安排再同台。


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