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雲浩影最愛深夜足浴聽歌創作 辦沉浸式耳機音樂會宣傳專輯《Silver Lining》

影視圈
更新時間：18:14 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:14 2026-04-24 HKT

雲浩影（Cloud）前日推出全新專輯《Silver Lining》，並於晚上在中環PMQ舉行《Cloud's Silver Lining Trip 音樂會》，全場逾300位歌迷席地而坐，透過耳機沉浸式享受Cloud現場演繹新碟內作品和她喜愛的歌曲。Cloud拿着在新歌《雪愛》MV中亮相的可愛記事簿登場，簿內記下她的感受和音樂會流程，她演唱《別畏高》和《雪愛》後問歌迷：「你哋緊唔緊張？我好緊張，我係P人嚟，作為今日導遊，我都替大家緊張！」歌迷一片笑聲。

雲浩影翻唱薛凱琪《Better Me》

Cloud坦言：「以往音樂會上，透過耳機聽我唱歌嘅人只有樂手們，係好親密又好特別，今日你哋都會喺耳機聽到。」她走到觀眾當中演唱《我們還有幾多時間》、《話到口中》和《別怕》。「今次專輯《Silver Lining》來自一句『Every cloud has a silver lining』，意思係即使烏雲都有一條銀色邊，都有一絲光明。」翻唱薛凱琪的《Better Me》時，Cloud顯得特別感觸：「無論做啱做錯都有佢嘅原因，希望大家好似我咁，每朝早瞓醒都係一個新嘅自己，剛才首《Better Me》有一句好重要，亦係我好想『做一個值得你驕傲的Better Me』。」音樂會尾聲，Cloud說：「呢個屬於你同我嘅moment，我想透過呢首歌話畀大家知『雨後都有彩虹』。」然後她自彈自唱Kacey Musgraves的《Rainbow》。

雲浩影有諗頭

音樂會後，Cloud坦言心情緊張過大型演唱會：「一開始我都有啲驚，擔心呢個idea到底work唔work？因為用耳機聽好親密，會聽到好細緻和放大瑕疵。」出場後感受到觀眾的能量和反應才安心，她說：「我見到有觀眾流眼淚，真係一個好特別嘅moment。我覺得同大家好close，一開始好緊張，因為大家圍住我，好近，個力量好大，適應之後就能夠好好去enjoy。」又坦言唱《Better Me》時特別感觸：「平時唱呢首歌都會觸動我，而今次嘅觸動位係『有一天生命老去 還好謝謝有你』 ，我望住咁多人帶住耳機好專心咁聽我唱歌，唔知我嘅歌手生涯會有幾長、有幾遠，但我好多謝曾經喺度支持過我嘅朋友仔。雖然會有完結嘅一日，我會老去，好感謝曾經同大家一齊，有過呢啲moment！」

雲浩影憑歌寄意

音樂會上Cloud唱了多首新專輯的作品，唯沒有唱英文歌《Love Me Like That》，是她刻意留作買碟歌迷的專屬驚喜。而灌錄此歌前有個小故事，她笑言：「呢首歌原自一首韓劇歌，要攞版權，對方想聽吓我唱成點先決定批唔批，作為音樂人，我好明白。所以錄嘅時候都有壓力，驚唔批，即係我唱得唔夠好。嘻嘻，最後批咗，即係可能連原唱Sam Kim都聽過喎，好開心！」至於今次專輯Cloud首次通宵拍攝，Cloud坦言：「專輯概念『Silver Lining』，黑暗與光、光與影嘅關係。好多時候人生嘅ups and downs，經歷過低沉先至會明白開心，同埋好嘅事情係嚟得幾咁難能可貴。所以今次特登喺黑暗中拍攝，希望帶出訊息：『黑暗入邊都有光』。」

雲浩影是夜鬼

被問晚上如何享受me time？Cloud透露：「夜晚嘅我鍾意睇電話同埋浸腳，用啲中藥包煲水嚟浸腳，聽歌攞靈感，有時夜晚寫歌都幾有feel，當然仲有瞓覺啦！有時日頭開始寫歌填詞，埋尾錄埋好多時已經深夜，所以我覺得深夜同音樂人有好大關連。」其中新歌《別怕》就是由她親自作曲填詞並在深夜錄音，她說：「呢首歌以第三身嘅角度去鼓勵自己『唔好驚』，因為我好多時候都會自己同自己講嘢，所以想用第三身嘅角度去寫呢首歌。」

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