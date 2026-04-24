波波歎順德菜自爆最愛同大魚咀嘴 獲KC教路污糟雞秘傳食法

由一班靚仔靚女主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。昨晚黃婧靈（波波）跟食評家KC Koo（KC）品嘗正宗順德菜。KC話順德是魚米之鄉，河鮮菜非常有名，一講就會想起拆骨魚雲羹及用魚頭製作的各款菜色；而波波則會懷念兒時經常吃到的炒鮮奶。今次KC為波波分別點了順德煎焗魚嘴、啫啫竹腸魚卜及紅蔥頭蒸污糟雞。KC話焗魚嘴用的是鰱魚一類的大魚，製法是先煎後焗，臨吃前還要在沙鍋來回撈，讓焦香的魚頭沾滿醬汁，令香味更突出。波波極愛吃魚頭內的膠質，特別是魚唇部份，她笑言就好似跟大魚咀嘴一樣。

KC教路污糟雞典故

第二味上桌的是紅蔥頭蒸污糟雞，KC道出此味餸的典故說︰「所以叫污糟雞唔係真係『污糟』，係隻雞斬件之後喺銅盤入亂放，唔似白切雞、豉油雞咁排得好靚上碟。」KC還教波波此道菜一個秘傳食法，就是吃到差不多時，以白飯撈雞汁，藉此食盡這味菜的精華。而最後一道啫啫竹腸魚卜盡顯順德人的心思及節儉，KC笑說︰「竹腸即係豬腸頭加上魚檔無乜人要嘅魚卜，順德人用呢啲下欄食材，整成呢道菜。」

蔡景行與伍倩彤首站到大澳試滷水大墨魚。

仲有超大魚蛋。

在大澳特色棚屋，品嚐第三寶芝麻糊溝豆腐花。

雞屎藤茶棵

蔡景行伍倩彤大澳掃街

此外，蔡景行（行仔）與伍倩彤（Gillian）再到大澳掃街，當地有三大必食名物︰超大魚蛋、滷水大墨魚、芝麻糊溝豆腐花，都集中在永安街一帶。假如坐巴士來大澳，行不到2分鐘便會見到一檔魚蛋檔，該店賣的魚蛋及墨魚，可以用超大來形容，Gillian以魚蛋迷身份試食，她說︰「唔好睇佢顏色唔係好深，但食落係香辣。雖然咁大粒，但係質地爽彈，似潮州白魚蛋。大墨魚雖然大隻，但咬落係易咬軟糯又入味。」接住他們行去食第三寶之前，經過一間開業逾半世紀的茶棵店，製茶棵的女士年齡已達太嫲級數。二人點了清熱解毒的雞屎藤茶棵、鹹味眉豆花生茶棵。最後幫襯埋芝麻糊拼豆腐花的第三寶，這趟大澳掃街之旅圓滿結束。

