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周吉佩張與辰「良辰吉日」再合體 網上直播音樂會互唱對方金曲 張與辰爆兩人有「搣倒刺」怪癖

影視圈
更新時間：16:45 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-24 HKT

周吉佩（吉吉）、張與辰今日到電視城為晚上舉行的網上直播音樂會綵排，音樂會以「我們的原創時代」作主題，會演唱個半小時，兩人也會互唱對方的歌曲，張與辰指今晚會唱吉吉的《第三人生》，他指參加《中年好聲音》時聽到這首歌，當時就已非常喜歡，所以選了唱這首，又笑指在吉吉面前唱他的歌好有難度，因為不可以有甩漏，又表示看着歌詞唱很容易唱錯音，至於吉吉就表示會唱張與辰的《深海》，他指在音調方面需要調教，笑言自己聲音沒對方深情，所以也很緊張。

吉吉與辰台上自然互爆秘密

提到兩人經常以「良辰吉日」一起演出，問他們之後會否有更多合作？吉吉表示要睇大家反應，自己也非常想再有其他演出，也希望兩人能一起再開騷，張與辰也指兩人在一起，玩的東西可以再多點，除了音樂或樂器外，兩人在台上還可以傾偈，吉吉指曾在旅行團中試過有合作演出，發現大家也很有默契，也很喜歡邊講嘢邊唱歌，更指這種氣氛下，很自然會在台上互爆對方的秘密，問到還有什麼可以爆？張與辰指兩人見到倒刺都一定會搣，就算搣到流血也會搣走，吉吉則謂他們在搭長途車時都會瞓到打鼻鼾。

吉吉被評「熱情奔放」與辰被封「憂鬱才氣」

吉吉又指最近在網上看到一條分析兩人性格的片，對方指張與辰憂鬱才氣，而自己是熱情奔放，這樣在一起網民似乎也鍾意，張與辰謂可能自己平常說話的時候比較deep，所以大家會覺得自己內斂，而吉吉就很好玩，所以是奔放，吉吉即想到下個目標是希望兩人一起拍旅遊節目。至於是否想像「左麟右李」般發展，兩人表示不敢想太多，所有事情交由公司決定。
 

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