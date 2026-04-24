高鈞賢領軍籃球隊「星BA」首戰佛山告捷 莊思敏隊中成得分功臣 陳柏曦封最有價值球員

由聯合發起人老傑龍和潘美臻打造，高鈞賢任隊長、隊員包括：莊思敏（Jacquelin）、關楚耀、彭迪安（Eddie）、黎澤恩（Ronny@Mr）、譚傑明（MJ@Mr）、唐嘉麟（KT）、陳柏曦、陳偉洪（大雄）、呂熙、李興華、江梓瑋（Billy）和陶大衛（筷子基）組成的香港明星籃球隊「星BA」，日前到佛山巿順德樂萃谷參與《百年糊塗星BA籃球邀請賽》，與贊助商百年糊塗組成的「百年糊塗精英隊」一較高下。結果兩隊在法定時間以104打成平手，加時1分鐘作賽，在最後9秒鐘陳柏曦以3分波「絕殺」，最後以1分之微，109分比108分險勝，為剛成立的「星BA」球隊打開了漂亮的好開始。

陳柏曦「絕殺」助球隊旗開得勝

當日「星BA」專程邀請了2名來自廣州龍獅籃球俱樂部的U18球員任外援，因對戰的「百年糊塗精英隊」球員主要是來自廣東省籃球聯賽（簡稱粵BA）的球員，專業級實力絕對不容忽視。因此當日大會安排全場唯一女將莊思敏特別待遇，她每次入球都可得雙倍分數，結果莊思敏不負所望，入到4球2分波，取得16分，成功讓球隊在第一節跟對手拉開比數，亦成為全隊得分第二高的球員。至於這場賽事的MVP，肯定是被隊友封為「絕殺曦」的陳柏曦，賽事中連入7球3分波，為球隊取得21分，更憑最後一球3分絕殺波躉定勝局。不過，隊中其他成員球技亦不輸專業球員，好似江梓瑋和呂熙都入了4球2分波，而隊長高鈞賢、關楚耀、黎澤恩、唐嘉麟和譚傑明等，球技亦獲讚。

莊思敏得雙倍分數禮遇

對於成為球隊功臣，莊思敏開心發揮到作用，「我就係嗰張黃牌，出我嘅時候有雙倍分數，但領隊呃咗我，話你落場2分鐘就得，你一入球就畀你走，結果冇得走。」彭迪安和李興華異口同聲指，莊思敏帶波還有特別「待遇」，「莊思敏好着數，只要佢攞住個波，就冇人夠膽mark佢，施施然喺籃底射波。」關楚耀表示近期少了打籃球，這次玩得特別開心，「今次聚到大家又可以一齊做運動，係非常之開心，最緊要係我哋真係羸波。」黎澤恩認為今次組隊打波機會難得，「呢班朋友好多都係拍劇先見到，大家原來拍劇認真，打波都咁認真嘅，我對自己要求好低入半球就可以，結果入到一球，有雙倍成績。」譚傑明覺得這次賽事有驚喜，「最開心係有啲隊友我係見過一次，今次發現原來大家真係打得好好，呢樣嘢係令我好驚訝，希望大家玩得開心。」

教練陳偉洪讚熱血

身為球隊教練的陳偉洪，開心大家付出努力能有回報，「好似頭先MJ咁講，我哋第一次認真咁夾，都可以夾得到咁好，我哋好似重拾返以前嘅籃球夢，真係好熱血，尤其後來我哋追到打和，跟住再反勝。」隊長高鈞賢都好感動，「我哋真係好用心好努力為咗呢場比賽準備，大家可以期待之後嘅比賽。」至於這場賽事另一功臣陳柏曦，就非常謙虛表示：「其實都係阿關（關楚耀）傳個靚波，我覺得贏唔贏波肯定唔係靠一個人，係要靠一team人先得，咁佢哋唔肯傳波畀我，我都冇辦法出手。」對於連入7球3分波，陳柏曦認為是對手鬆手，「因為佢哋冇mark我啫，mark我就唔得㗎啦！」

首唱隊歌《Together we play》

在比賽休息時段，「星BA」除了大派公仔和隊員閃咭，引起現場觀眾熱烈反應外，在中場休息時更首度公開演唱唱由內地製作人李毅杰作曲及填詞的隊歌《Together we play》，再度炒熱現場氣氛。對於這首隊歌，隊長高鈞賢表示大家花了不少時間製作，「嚟緊香港朋友都會聽到呢首歌，我哋花咗好多時間入錄音室錄，希望大家會鍾意。」彭迪安再補充說：「呢首歌唔單止喺內地比賽嘅時候每場會播會唱，我哋喺香港都會派台，仲會排舞，請大家期待一下，喺香港都會聽到㗎！」

莊思敏不熟水性很擔心

「星BA」成立目的就是希望透過以籃球運動，去到不同地方作文化旅遊交流，所以當日除了舉行籃球賽外，一班隊員高鈞賢、莊思敏、彭迪安、陳柏曦、江梓瑋、李興華和陶大衛，早上還抽空體驗佛山水鄉叠滘的非物質文化遺產「龍舟飄移」，高鈞賢大讚好有feel，「因為我哋聽住啲鼓聲，都可以感受當地居民同我哋打氣歡呼，相信真正嘅比賽會更加激烈。」彭迪安和江梓瑋直言感受速度的分別，「嗰啲真係嘅龍舟一秒4米，我哋就4秒一米。」 莊思敏因不熟水性，最初也很擔心，「我真係好驚，因為未試過飄移，但佢哋話今日係試水，未係會飄過去，所以唔使咁驚。」這天未有落船只任啦啦隊的李興華和陶大衛就睇得好肉緊，李興華說：「我見到佢哋好努力，我同阿基準備好好食嘅龍船飯畀佢哋食，幫佢哋打氣。」

