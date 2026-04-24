姜濤生日應援及慶典啟德開催 本尊預告親臨現場 大批「姜糖」冒雨朝聖

姜濤剛完成英國及加拿大巡演，他於4月30日迎來27歲生日，「姜濤香港後援會」宣布「姜家人慈善生日慶祝活動 2026」一連串生日應援及慶典活動正式啟動，以「Keung’s Family」為主題，為偶像踏入27歲的大日子進行倒數！4月29日生日前夕，姜濤將親臨現場與數千名「姜家人」相聚。今年活動首度移師全新場地——啟德體育園舉行，從4月24日至30日橫跨7天，讓香港及海外「姜家人」共同參與。今日舉行的「Keung's Family 慈善動畫及姜濤相片展覽」，為今年的生日慈善應援活動揭開序幕，大批「姜糖」一早冒着微雨排隊準備入場。

姜濤展收入撥捐作慈善用途

現場所見，展覽劃分為3大區域，展出作品數量大幅增加。兩個「相片展區」分別展示姜濤全新拍攝的照片，以及姜濤「LAVA演唱會」精彩演出的相片。展覽另一部分，為去年首播《The Mini Keung Show》連載動畫的實體化延伸，讓大家親身走入可愛的小姜姜、小濤濤與姜糖的動畫世界，穿梭於演唱會、快餐店、Fan Club會址貨倉等場景；展覽設有大量打卡位，還設有「互動體驗區」，完成任務可獲得小禮物。現場亦有Charity Pop Up Store獨家發售限量「姜家人匹克球拍套裝」，及大量精美產品，後援會會將所得善款在扣除成本後，全數撥捐慈善用途。