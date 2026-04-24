夜王丨黃子華有望包辦華語票房榜頭三位 勁收逾1.12億 慶功宴籌旗誓打贏《毒舌大狀》

電影《夜王》上映以來成績很好，截至4月23日晚上8時，票房共1.1242億，昨晚於尖沙咀舉行慶功宴，導演吳煒倫、黃子華、楊偲泳、李芯駖、何啟華、盧鎮業等都有出席，與台前幕後齊齊慶祝，吳煒倫在台上分享時，指《夜王》還差幾十萬，就能超越《九龍城寨之圍城》，成為香港華語票房榜第三位，黃子華笑指導演今晚是來和大家籌旗，又送上打火機為導演打氣，祝願《夜王》能打贏《毒舌大狀》。

吳煒倫不會再推加加長版

吳煒倫和黃子華都表示很開心《夜王》有好成績，稱差幾十萬就能成為香港華語票房榜第三位，吳煒倫最希望過到《毒舌大狀》，打破自己的成績，黃子華表示無預期票房有咁好成績，當然想會越來越好，講到如《夜王》上到第三位，黃子華就一人包辦頭三位億元票房的香港華語電影，問他可希望破完《毒》再破《破．地獄》？他笑言破完一劑再一劑，不要太貪心，問他可有信心？他表示原本沒有，但之前有高人算過有機會，至於會否再有宣傳攻勢？他直言已不知做甚麼，他看過一些評論，都指好看過賀歲版，稱讓電影說話，問到吳煒倫會否再推加加長版？他笑謂再有就會被觀眾罵，指導演版很貼近他最初寫故事的原型，講到官方社交平台有3個番外篇小劇場，吳煒倫稱是宣傳部同事的構思，大讚有創意，比他拍的更好。問到幾時開新戲？黃子華笑指今晚就傾，因《夜王》就是在《毒舌大狀》慶功宴時大家傾出來的，今晚有備而來，送火機為導演打氣，指火機是自己珍藏，很有紀念價值，現在已不是太易找到。

黃子華怕唱歌走音跳舞甩皮甩骨

講到鄭秀文將於7月在啟德主場館開演唱會，問黃子華到時是否會上台做嘉賓？他笑說：「當時是為勢所迫講出來，都要看有沒有沒時間，我的確有工作，如果去到乜都有可能。如果可以只唱一首歌就好，但我對自己有要求，不可隨便唱首走音歌，但我必定會走音，如果做不到心中想做的事就不好，我跳舞又甩皮甩骨，練結他都要時間，是有次飲醉酒唱過幾句比人錄低左。」

黃子華談楊偲泳3P情慾戲：我拍觀眾會嘔

另外，談到楊偲泳在戲中的3P情慾戲，吳煒倫認為場面並不是太激，指自己睇慣愛情動作片，黃子華與廖子妤也有床戲，他笑言感謝導演讓他們在暗黑中完事，又覺得楊偲泳這場戲很難做，問到如是他演可ok？他即說：「一定不ok，不是有偶包，是會令全場觀眾嘔，所以最好唔好。」又很開心芯駖、譚旻萱和楊偲泳的戲份都能重見天日。

