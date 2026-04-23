Jeffrey 28歲生日有工開好感恩 自資7位數出首張專輯 好友Edan挑戰木村拓哉角色：戥佢開心

魏浚笙（Jeffrey）今晚（23日）出席品牌開幕活動，適逢今日是他的28歲生日，他笑言生日有工開，好感恩又開心。面上貼有LOVE字樣的他，笑指化妝師特登為他貼上，感覺充滿愛。

Jeffrey首度舉行生日會跟粉絲見面

對於28歲目標，Jeffrey笑指「28」最緊要容易發達，另一半送了他喜歡的服飾。談到會否出埠慶祝生日，他透露早前到日本及台灣工作，所以不會考慮，但將會首度舉行生日會跟粉絲見面。談到可有驚喜給粉絲，他笑指將會跟粉絲近距離傾計。談到若然粉絲問到尷尬問題如何面對，他笑言會不回答。

Jeffrey要多出活動賺錢

談到工作狀況，Jeffrey透露今年音樂工作居多，將會推出首張專輯。他說：「已經夠晒歌，一首一首咁收返嚟，預算好昂貴！自資咗7位數字，所以要做多啲活動賺錢。」另外，提到好友呂爵安（Edan）會主演日劇翻拍版《悠長假期》飾演木村拓哉角色與Ali李佳芯合演。Jeffrey說：「咁開心！戥佢開心（挑戰木村拓哉所演角色？）最緊要個戲，係用心作品。」